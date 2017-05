Allein im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die MINT-Lücke demnach um 38,6 Prozent angestiegen. Auch die Zahl der offenen Stellen hat mit 430.400 ein Allzeithoch erreicht. Rund 200.000 Menschen, die in den entsprechenden Fächern ausgebildet wurden, waren im April arbeitslos gemeldet und könnten die Stellen zumindest rechnerisch besetzen. So berechnet sich die Arbeitskräftelücke. Die Digitalisierung der Wirtschaft hat zudem klare Effekte: Fast 40 Prozent aller fehlenden akademischen MINT-Arbeitskräfte werden inzwischen für den IT-Bereich gesucht.

In Deutschland fehlen aktuell 220.000 Fachkräfte im so genannten "MINT"-Bereich: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Bemühungen besonders um Frauen tragen derweil erste Früchte, wie aus dem aktuellen MINT-Bericht hervorgeht: "Unter akademisch gebildeten MINT-Expertinnen gibt es deutliche Zuwächse. Bei der Berufsausbildung stagniert der Frauenanteil dagegen seit Jahren bei 10 Prozent", beklagt Thomas Sattelberger, der an der MINT-Studie beteiligt war. In der Schule müsse früher für Naturwissenschaften geworben werden, fordert er.

Ohne qualifizierte Zuwanderung aus Indien, China, Italien und Spanien würde die Lücke sogar noch um 100.000 Fachkräfte größer sein, berichtet Thomas Sattelberger, Vorstandsvorsitzender der Initiative "MINT Zukunft schaffen": "Ohne die jüngsten Zuwanderungserfolge wäre die Fachkräftelücke um fast die Hälfte höher. Die Zuwanderer sichern mit ihrer wirtschaftlichen Integration auch die MINT-Erfolge der Unternehmen."

Erste positive Effekte gibt es auch durch Geflüchtete. Bislang seien laut Sattelberger etwa 10.000 Menschen in solchen Berufen tätig. Das sei, gemessen an der Gesamtzahl der Geflüchteten, noch keine enorme Quote, aber laut Sattelberger zumindest ein erster Hoffnungsschimmer, dass sich auch so neue Fachkräfte generieren ließen: "Bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt sollte die Sprachförderung verbessert werden", findet Sattelberger, zudem würden "Abschiebungen trotz Ausbildungsvertrag oder während eines Praktikums Betriebe davor abschrecken, Asylbewerber oder Geduldete auszubilden“.