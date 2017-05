Ab Freitag können die ersten Räder von Nextbike in Berlin ausgeliehen werden. Allerdings war die ebenfalls subventionierte Konkurrenz im Zusammenschluss von Deutscher Bahn und Lidl zwei Monate schneller. Das vom Senat geförderte Verleihsystem wird als nicht exklusiv sein und in vollem Umfang wird es auch noch nicht starten. Von den angekündigten 5.000 Rädern ist zum Start nur etwa ein Drittel verfügbar. Ähnlich sieht es bei den Abstellplätzen aus. Der Aufbau der 700 Stationen laufe zwar noch, sagte Rauchhaus gegenüber rbb-Inforadio, aber: "Solange, wie die noch nicht in der Endausbaustufe aufgebaut sind, ist bei uns auch eine flexible Rückgabe innerhalb des S-Bahn-Rings möglich." Das heißt, die Fahrräder können also irgendwo wieder abgestellt werden.

Genauso funktioniert das Ausleihen auch bei der Konkurrenz - den sogenannten Lidlbikes. Laut Bahn-Pressesprecher Christoph Dross funktioniert das System mit den 3.500 Rädern bisher gut. Ganz im Gegensatz zum erfolglosen Vorgängersystem Call a Bike, das einfach nicht genug Leihräder bereithielt. Die Kunden würden eine große Anzahl an Rädern benötigen, um bei jeder Gelegenheit schnell auf ein Rad zurückgreifen zu können. "Deshalb haben wir uns ganz bewusst dafür entscheiden, mit so vielen Rädern hier in Berlin an den Start zu gehen", so Dross.



Im nächsten Jahr will Nextbike die Größe der Flotte der Konkurrenz sogar noch übertreffen. Die Räder sollen dann aber nur an festen Abstellstationen zu finden sein. Preislich gibt es bei beiden Anbietern kaum Unterschiede. Bei Nextbike kostet eine halbe Stunde im Normaltarif einen Euro, wer das Rad den ganzen Tag ausleiht, zahlt 15 Euro. Außerdem gibt es verschiedene Pässe, die Vorteile bieten, für Leute die auf Urlaub in der Stadt sind oder dauerhaft hier wohnen. Für Passbesitzer ist die erste halbe Stunde immer frei. Mit einem ähnlichen Prinzip verleiht Nextbike schon seit 2012 Fahrräder in Warschau sowie in mehr als 40 deutschen Städten.