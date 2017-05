Razzia bei Mautbetreiber Toll Collect am Potsdamer Platz

Polizisten und Staatsanwälte haben am Mittwochmorgen die Zentrale des Mautbetreibers "Toll Collect" am Potsdamer Platz in Berlin durchsucht. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Staatsanwaltanschaft dem rbb.

Demnach ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Manager des Konsortiums. Ihnen wird Abrechnungsbetrug in Millionenhöhe bei der Ausweitung der LKW-Maut auf 1.100 Kilometer Bundesstraßen vorgeworfen. Durch bewusst überhöhte Kalkulationen sollen die Verdächtigen den Bund um mindestens drei Millionen Euro geprellt haben.