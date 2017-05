Der Chef der Berliner S-Bahn, Peter Buchner, hat am Freitag Details einer geplanten Qualitätsoffensive bei der Ringbahn bekannt gegeben. Im rbb-Inforadio kündigte er an, dass in den nächsten drei Jahren rund vier Millionen Euro investiert werden sollen.

Wenn eine Berliner S-Bahn drei Minuten und 59 Sekunden zu spät kommt, gilt das noch als pünktlich. Denn in die Verspätungsstatistik des Unternehmens fallen nur Züge, die mindestens vier Minuten Verspätung haben oder ganz ausfallen. Trotzdem schafft es die Berliner S-Bahn nicht, die vertraglich vereinbarte Pünktlichkeitsquote von 96 Prozent einzuhalten. Das soll sich in Zukunft ändern.

Mit dem Geld für die Ringbahn sollen Weichen, Signal- und Sicherungstechnik erneuert werden. Außerdem sollen zusätzliche Disponenten eingestellt werden, um bei Störungen schneller in den regulären Betrieb zurückkommen zu können. "Wir wollen die Störungen reduzieren", so Buchner zum Ziel der Aufwendungen. Man werde alles daran setzen, mithilfe des zusätzlichen Geldes zumindest die Pünktlichkeitsquote von 96 Prozent zu erreichen.

Die Sanierungen werden Buchner zufolge in den Betriebspausen abgearbeitet. Neue Behinderungen soll es dadurch nicht geben, weil die "Ertüchtigungsmaßnahmen" in den Betriebspausen stattfänden. "Aber natürlich wird auch im nächsten Jahr in der Ringbahn weiter gebaut werden", so der S-Bahn-Chef.