Den digitalen Wandel erforschen – an einem neu geschaffenen Institut mit großzügiger Finanzierung: Fünf Städte ringen um den Zuschlag für das neue Deutsche Internetinstitut – am Dienstag fällt die Entscheidung.

Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) will am Dienstag in Berlin bekanntgeben, wo das geplante neue Deutsche Internetinstitut angesiedelt wird. Das neue Internetinstitut soll laut Bildungsministerium dazu beitragen, "die Digitalisierung besser zu verstehen und zum Wohle der Gesellschaft nutzbar zu machen".

Die Entscheidung fällt zwischen fünf Konsortien aus Forschungsinstituten und Universitäten, die sich in einer ersten Auswahlrunde durchsetzten: In Berlin steht das Bewerberkonsortium unter der Federführung des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung (WZB). Die weiteren vier versammeln sich jeweils unter der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der Leibniz-Universität Hannover, des Karlsruher Instituts für Technologie und der Ruhr-Universität Bochum.