Die sogenannten "Steuerpflichtigen mit bedeutenden Einkünften" werden ganz normal vom Innendienst der Finanzämter überwacht. Sie können aber zusätzlich durch einen Außendienst überprüft werden.

Den Angaben zufolge wohnten im Jahr 2016 die meisten dieser besonders Wohlhabenden in Zehlendorf (114), gefolgt von Wilmersdorf (80), Charlottenburg (63), Mitte/Tiergarten (59) und Steglitz (30). Insgesamt gab es in ganz Berlin 489 Reiche.



Damit sank die Zahl seit 2004 um 18,8 Prozent - damals waren es noch 602. Auch die Zahl der Außenprüfungen sank in den vergangenen Jahren - allerdings um 84,3 Prozent (von 72 im Jahr 2006 auf elf im vergangenen Jahr).



Im Jahr 2006 forderte Berlin noch 5,6 Millionen Euro an Nachzahlungen - im vergangenen Jahr waren es noch 837.840 Euro.