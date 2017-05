Viehdiebstahl in Brandenburg - Wenn der Kuhstall per EDV ausgespäht wird

02.05.17 | 17:41 Uhr

Es sind fast immer die wertvollen Rinder, die aus Ställen und Koppeln in Brandenburg verschwinden. Aber woher wiissen die Diebe in der Eile so genau, welche Tiere sie sich greifen müssen? Die Ermittler glauben, dass sie bereits vorher bestens informiert sind.

Am Morgen waren sie weg: Vier Zuchtbullen aus einer Agrargenossenschaft in Neißemünde (Oder-Spree). Das war Anfang Februar. In Lieskau (Elbe-Elster) waren es gleich 37 Tiere aus einem Rinderstall: am Morgen einfach nicht mehr da. Und eine Koppel in Luckau (Dahme-Spreewald) war im Januar ebenfalls plötzlich leer: Die 32 Rinder wurden nie wieder gesehen. Bauern und Polizei sind sich einig: Brandenburgs Weiden und Ställe werden seit Monaten vermehrt von Viehdieben heimgesucht. Die Regierung reagierte und installierte im März die “Soko Koppel“.

Aktuelle Erhebungen des Ministeriums belegen nun: In den ersten drei Monaten des Jahres stieg die Zahl der Diebstähle erheblich. "Bis Mitte März wurden im Land 310 Rinder gestohlen, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht", heißt es in einer aktuellen Mitteilung von Minister Karl-Heinz Schröter. Im gesamten Jahr 2016 waren es dagegen lediglich 180 Rinder. Schweine, Schafe und Ziegen spielen in dieser aktuellen Diebstahlsstatistik kaum eine Rolle. Begehrt sind nur Rinder. Und viele der verschwundenen Kühe waren wertvolle Zuchttiere, wie die Polizei mitteilt.

Diebe müssen sich Daten beschafft haben

Wertvolle Zuchtkühe allerdings erkennt selbst der erfahrene Bauer nicht auf den ersten Blick, dafür braucht es die Papiere der Kühe mit Daten über Abstammung und Leistung. “Wir haben die Vermutung, dass die Einbrecher Zugriff auf die EDV haben. Die Diebe müssen sehr gut informiert sein", sagte Innenministeriumssprecher Ingo Decker rbb|24 am Dienstag. “Wir haben den Verdacht der Cyberkriminalität.“

Einer der Schritte zur Verhinderung solcher Diebstähle sei, dass Bauern und Agrarunternehmen nun verstärkt informiert würden und ihre Systeme und Daten stärker schützen müssten. Bauernverband und Innenministerium würden intensiv zusammenarbeiten, hieß es nach einem Treffen beider Seiten Ende vergangener Woche. Das Ziel der Beute ist nach Erkenntnissen der Ermittler dabei ausschließlich Osteuropa. “Die Spuren zeigen Richtung Osten“, sagte Decker. Diese Erkenntnis speise sich im Wesentlichen aus dem Fakt, dass die Tiere in Deutschland und wohl auch EU-weit “ganz einfach wertlos“ sind ohne die entsprechenden Abstammungspapiere.

Diebstahl ist für einzelne Betriebe eine Katastrophe

Brandenburgs Ermittler würden dafür natürlich mit der polnischen Polizei zusammenarbeiten, sagte Decker. “Aber wir müssen hier ganz auch noch ein bisschen weiter nach Osten schauen, also in die Ukraine, nach Weißrussland oder ins Baltikum."

Die Schwierigkeit sei, dass die Viehdiebstähle im Vergleich zu anderen Eigentumsdelikten wie etwa dem Autoklau sehr gering, die Tragweite für die Betroffenen dagegen um ein Vielfaches höher sei: "Für manch ein Unternehmen ist es existenzbedrohend, für einzelne Bauern eine Katastrophe", so Decker. Die aktuellen Viehdiebstähle weisen Parallelen zu einem weiteren sehr aktuellen Problem der Wirtschaftskriminalität auf: Hackerangriffe und Datenklau bei Brandenburgs kleinen und mittelständigen Unternehmen. Regionale Beratungen zur technischen Prävention war dann auch eine der zentralen Schlussfolgerungen aus dem Anti-Viehdiebstahlstreffen von Innenministerium und Bauern. Die neue Aufmerksamkeit der Ermittler und die Berichterstattung über die Diebstähle sorgen offenbar für eine Zurückhaltung der Viehbanden. Nach aktuellen Angaben der Ermittler gab es seit Bildung der “Soko Koppel“ keine neuen Viehdiebstähle. “Kriminelle lesen Zeitung“, kommentierte Ministeriumssprecher Decker diese Entwicklung.