Autohändler und ihre Kartenpraxis - Vom großen Versprechen auf kleinen Karten

15.05.17 | 17:14 Uhr

"Wollen Sie Ihr Auto verkaufen?" - Visitenkarten mit solchen Botschaften klemmen Helfer von Autohändlern zu tausenden unter die Scheibenwischer. Und nun gibt es noch eine Steigerung: handgeschriebene Zettel. Von Torsten Mandalka



Ein verzweifeltes Stöhnen entringt sich meiner Brust. Schon wieder so eine Visitenkarte. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mein Auto ist ein normaler Mittelklasse-VW. Es ist längst in die Jahre gekommen. Und über diese Jahre haben meine Mitverkehrsteilnehmer die Kiste überall verbeult. Trotzdem scheint die Karre begehrt zu sein wie Freibier. Wieso wollen sie alle ausgerechnet mein Auto haben, einen Diesel, der demnächst sowieso nirgendwo mehr fahren darf?



Mit spitzen Fingern zupfe ich die Visitenkarte hinter dem Türgriff hervor, lasse sie einfach fallen. Kann ja sein, dass der Eigentümer sie wieder einsammeln will. An der Beifahrerseite klemmt ein ähnliches Ding im Fensterspalt. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis sie damit die Fensterdichtung ruiniert haben. Und immer immer steht das gleiche drauf in verschiedenen Layouts: "Auto-Ankauf und -Export – wir garantieren Seriöse Abwicklung." Dass das Adjektiv "Seriös" hier groß geschrieben wird, spricht allerdings nicht unbedingt für den Wahrheitsgehalt der Aussage.

Kratzer kommen dann ins Spiel, wenn der Händler anrückt

Bei meinem letzten Autoverkauf – das ist schon ein paar Jahre her – bin ich tatsächlich 'mal an so einen Import-Export-Autohändler geraten. Ich solle den Wagen auf keinen Fall jemand anderem verkaufen, er sei in einer halben Stunde da – flehte der ins Telefon. Er garantiere zweihundert Euro mehr als meinen annoncierten Preis. Als er dann nach einer Stunde anrückte in Begleitung von zwei Bodyguard-ähnlichen Typen, war davon allerdings keine Rede mehr. Stattdessen entdeckte er Kratzer um Kratzer an dem zwölf Jahre alten Gefährt und bot mir nur noch die Hälfte. Ich war ein bisschen verstimmt und verweigerte den Verkauf nun schon aus Prinzip, was zu wüsten Beschimpfungen, Drohgebärden und Vorwürfen seinerseits führte, ich hätte ihn schließlich nun umsonst die lange Anfahrt machen lassen.



Am Ende war ich recht froh, dass ich selber auch noch einen Zeugen dabei hatte und dass ich den rabiaten Händler nicht hatte wissen lassen, wo ich wohne. Es dauerte dann zwei Tage und vier Drohanrufe, bis ich endlich Ruhe hatte vor dem Kerl.

Sehr authentisch: eine handgeschriebene Botschaft

Besonders perfide zeigte sich die Berliner Gebrauchtwagen-Begehrlichkeit vor ein paar Wochen. Da fand ich an den Scheibenwischer geklemmt einen handgeschriebenen Zettel: “Dringend. Bitte rufen sie mich an“, war da neben eine Handynummer notiert worden. Was mochte passiert sein? Hatte jemand meinen Wagen beschädigt, oder ich beim Einparken den seinen? Wurde ich als Zeuge für irgendwas benötigt? Manchmal verspüre ich so was wie Bürgerpflicht, also rief ich an. “Ja, also, isch gerne würde kaufen Ihr Auto“, flötete es vom anderen Ende der Mobilfunkverbindung. Wie würde es Ihnen gehen? Natürlich bin ich da etwas aus mir 'raus gegangen, was den Herrn nicht daran hinderte, weiter zu flöten. Das Ende vom Lied: auflegen, genervt sein. Und ich war froh, vor dem Telefonat die Rufnummernunterdrückung aktiviert zu haben.

Und die Steigerung der Kaufangebote: Shopping-Deals

Übrigens: in letzter Zeit wird mein Wagen noch mit ganz anderen Botschaften bezettelt. Er scheint mehr und mehr eine Kommunikationsplattform für Shopping-Angebote jedweder Couleur zu werden – eine Art Face-Auto. Wenn ich im Winter Schnee schippen muss, bevor ich losfahren kann, heißt es jetzt: Werbebotschaften zupfen. Eines der dabei gefundenen Angebote lädt mich ein zum “Finest-Nightlife-Clubbing“ in Berlin und verspricht: "Ladies free entry". Bin gespannt, wie lange es dauern wird, bis sich leibhaftige Import-Export Schönheiten auf meiner Motorhaube räkeln, wie in der Fernsehwerbung. Die letzte Pappe, die ich an meinem Auto fand, war ein Gutschein: "Curry + Pommes = gratis Getränk“, lautete die Einladung. Ich fand sie übrigens gleich zwei Mal vor, rechts und links an der Karosse. Den Currywurst-Prospekt-Verteiler traf ich wenige Minuten später sogar leibhaftig. Als ich ihm gegenüber Klage führte, von wegen: “Ich weiß, Sie machen nur Ihren Job, aber es nervt, ist lästig, produziert nur Müll“, lächelte er mich fröhlich an, drückte mir noch zwei Zettel in die Hand und erwiderte: "Muss sein! Und ist Gutschein!“ Ich glaube, ich schaue tatsächlich mal vorbei in der neuen Pommesbude. Allein schon, um zu sehen, was für Nasen ihre schon vor Gründung konkursträchtige Geschäftsidee derart brachial an den Autobesitzer zu bringen versuchen. Und still und heimlich freue ich mich darauf, demnächst mal wieder ein richtiges Knöllchen zu bekommen. Bevor ich die Kiste ersatzlos verscherble…

