Rund 170.000 krebskranke Menschen leben in Berlin und Brandenburg. Manche setzen in ihrer Verzweiflung auf Wirkstoffe, denen von Portalen wie "Zentrum der Gesundheit" völlig überzogene Heilversprechen angedichtet werden. Aufgrund von rbb-Recherchen schreitet nun die Verbraucherzentrale ein. Von Robin Avram

Darmkrebs gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland, jede achte Krebsdiagnose betrifft den Darm. Die Krankheit kann in vielen Fällen geheilt werden - vorausgesetzt, sie wird rechtzeitig erkannt.

Die "Rotwein Extrakt Kapseln" mit dem Inhaltsstoff Trans-Resveratrol werden vom Betreiber des Webshops der Fair Trade Handels AG verkauft. Dieser Shop ist auf der Seite "Zentrum der Gesundheit" prominent verlinkt. Auf dieser Seite heißt es in einem Bericht, das Resveratrol, so wie es in Weintrauben vorliege, das Wachstum bösartiger Tumore verlangsamen oder sogar stoppen konnte. Neben diesem Text stand zum Zeitpunkt der rbb-Recherchen eine Werbung für die "Rotwein Extrakt-Kapseln".

Professor Andreas Michalsen, Chefarzt der Immanuel-Klinik für Naturheilkunde sagte dem rbb dazu, dass entsprechende Studienergebnisse zu Resveratrol im Tier- und Laborversuch entstanden seien. "Es ist nicht zulässig, so ein Ergebnis so zu formulieren, dass der Konsument denkt, es trifft jetzt auch auf meine Krebserkrankung zu", so der Autor des Bestsellers "Heilen mit der Kraft der Natur".



Die Betreiber der Seite "Zentrum der Gesundheit" haben nach einer rbb-Anfrage sowohl die kritisierte Text-Passage als auch die Werbung für das Rotwein-Extrakt neben dem Bericht entfernt.



Michalsen sagte dem rbb weiterhin, dass die Notlage der an Krebs Erkrankten immer wieder ausgenutzt werde. "Wenn man die Diagnose Krebs hat, ist man bereit, sehr viel Geld auszugeben", so Michalsen. Er kritisierte in dem Zusammenhang, dass der "zweite Markt" für vermeintliche Wundermittel gegen Krebs derzeit "völlig unkontrolliert" sei.



