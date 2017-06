Nach einer Studie des Eigentümerverbands Haus und Grund muss eine vierköpfige Familie in Potsdam im Schnitt gut 911 Euro Abwassergebühren zahlen. Damit liegt die brandenburgische Landeshauptstadt im Vergleich der 100 größten Städte an der Spitze. Cottbus ist mit knapp 839 Euro die zweitteuerste Stadt. Auch in Berlin sind die Abwassergebühren relativ hoch. Dort schlagen jährlich rund 631 Euro zu Buche. Im baden-württembergischen Ludwigsburg kommt die Musterfamilie dagegen mit knapp 262 Euro am günstigsten weg.

Nicht nur das Leitungswasser kostet in den Haushalten Geld - auch für das Abwasser werden Gebühren in fast doppelter Höhe fällig. Besonders kräftig schlagen die Stadtwerke in Potsdam und Cottbus zu.

Allein für die Toilettenspülung würden im Durchschnitt für jeden Potsdamer jährlich 67,52 Euro fällig, hatte das Vergleichsportal Netzsieger bereits im vergangenen Oktober ausgerechnet. Die Mainzer müssen dagegen mit 32,85 Euro am wenigsten dafür zahlen.



"Wir gehen davon aus, dass sich die Kosten deutschlandweit in vielen Städten senken lassen", sagte Haus-und-Grund-Präsident Kai Warnecke am Mittwoch in Berlin. Zwar hingen die Gebühren auch von örtlichen Gegebenheiten ab, etwa der Bevölkerungsentwicklung, der Größe und dem Alter des Kanalnetzes, dem Hochwasserschutz, Kosten für Kläranlagen und Regenrückhaltung sowie Höhen im Stadtgebiet, die Pumpen notwendig machen. Teils würden Stadtwerke aber auch schlecht geführt oder sie gäben das Gebührengeld sachfremd aus.



Luwigsburg sei es gelungen, bei günstigen Gebühren seine Kanäle und Kläranlagen gut in Schuss zu halten, betonte der Verband. In Potsdam dagegen finanzierten die Gebührenzahler nicht nur Entschädigungen in Folge einer gescheiterten Privatisierung, sondern zum Teil auch ein alljährliches Fest, bei dem bundesweit bekannte Musiker bei freiem Eintritt auftreten. Zu dem Fest werden an diesem Wochenende die Band Silly und der Sänger Andreas Bourani erwartet.