Geschäftsführer im "Zeit"-Interview - Air Berlin braucht noch 2017 einen Partner

07.06.17 | 15:03 Uhr

In einem Interview trifft der Geschäftsführer von Air Berlin eine bemerkenswerte Aussage über das Haltbarkeitsdatum seines Unternehmens. Gleichzeitig stellt Thomas Winkelmann sich kämpferisch vor die Mitarbeiter und zeigt sich demütig gegenüber geplagten Kunden.



Seit Monaten wird Air Berlin, Deutschlands zweitgrößte Fluglinie, mit Negativ-Schlagzeilen überschüttet. Nun stellt sich Thomas Winkelmann, seit Februar diesen Jahres neuer Geschäftsführer, erstmals ausführlich den Fragen von Journalisten in einem großen Interview, das am Donnerstag in der Wochenzeitung "Die Zeit" erscheinen soll. Schon vor der Veröffentlichung deutet sich an, dass Winkelmanns Worte einer Zäsur in der Firmengeschichte gleichkommen.

Mehr zum Thema Insider über Zustände bei Air Berlin - "Wir können Euch nicht helfen" Ein offener Brief des Crew-Personals spricht von chaotischen Zuständen bei Air Berlin. Ein Mitarbeiter schildert rbb|24 Details aus dem Alltag der Flugbegleiter. Wortprotokoll eines Insiders. Aufgezeichnet von Sarah Mühlberger

Verschiedene Nachrichtenagenturen melden vorab, dass Winkelmann in dem Interview gesagt habe: "Wir müssen 2017 einen Partner finden, und die Lufthansa ist einer von einigen möglichen." Und weiter: "Ich prüfe alles, was für Air Berlin Sinn ergibt und die Arbeitsplätze langfristig sichert." Bisher haben Pressesprecher der Fluglinie zwar eingeräumt, dass es derzeit zum Teil massive Probleme bei der Organisation von Flügen und in der Personalplanung gibt. Stets wurde aber angefügt, dass man an Lösungen arbeite und die Krise überwunden werde. Nun legt Winkelmann zumindest indirekt ein Datum fest, bis zu dem die Probleme bewältigt werden müssen. Seine Worte lassen die Interpretation zu: Ändert sich nichts, sei Ende des Jahres Schluss.

Winkelmann lotet aus, aber entscheiden tun andere

Ryanair will ebenfalls ein Stück vom Kuchen abhaben

Einer Übernahme stehen aber noch andere Hürden im Weg. Noch ist völlig unklar, ob in diesem Falle deutsches oder europäisches Kartellrecht anzuwenden wäre. Air Berlin ist nicht an der Frankfurter Börse notiert, sondern eine britische PLC. Die Billigflieger Ryanair und Easy Jet haben zumindest an den Filetstücken von Air Berlin großes Interesse - etwa den Streckenrechten. Insbesondere Ryanair, mittlerweile Europas profitabelste Fluglinie, wäre ein äußerst unangenehmer Konkurrent für Lufthansa, falls es zu einem Übernahmepoker um Air Berlin kommen sollte. Winkelmann geht in dem "Zeit"-Interview indirekt auch darauf ein, welchen Preis eine Übernahme durch den Billigflieger hätte. Ihm gehe es auch um die Frage, "ob man in Deutschland noch Kurzstreckenflüge betreiben kann mit Mitarbeitern, die in Deutschland auch angestellt sind - oder ob wir gezwungen sind, zum Beispiel nach Irland auszulagern". Solche Auslagerungen zu Lasten des Personals wolle er verhindern. Ryanair steht seit Längerem in der Kritik, weil Flugbegleiter vergleichsweise wenig verdienen und viele Piloten nicht im Unternehmen angestellt sind, sondern von Zeitarbeiterfirmen "geleast" werden. Die derzeitigen Probleme spricht Winkelmann ebenfalls an. "Mir tun die Verspätungen leid", sagte er der Zeitung. Er selbst ärgere sich "schon schwarz über zehn Minuten Verspätung."

Sendung: Abendschau, 07.06.2017, 19.30 Uhr