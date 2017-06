Krise bei der Fluggesellschaft - Air Berlin will wie geplant Niki-Anteile an Etihad verkaufen

Der taumelnde Fluglinien-Konzern Air Berlin will seine Geschäftsfelder deutlicher trennen. Damit soll der Verkauf der Tochterfirma Niki an den arabischen Großaktionär Etihad vorbereitet werden. Offen bleibt, ob dieser Deal überhaupt durchgeführt werden kann.



Der Air-Berlin-Konzern will zukünftig seinen Flugbetrieb stärker als bisher in verschiedene Geschäftsfelder unterteilen. Unter der Marke Air Berlin sollten wie bisher Langstreckenflüge sowie klassische Städteverbindungen innerhalb Europas zusammengefasst werden. Urlaubs- und Charterflüge - mit denen Air Berlin zur zweitgrößten deutschen Fluglinie aufstieg - werden zukünftig unter der österreichischen Marke Niki stattfinden. Diese Entscheidung teilten Air Berlin und ihr arabischer Großaktionär Etihad Airways am Freitag mit.

Niki werde "weiterhin als separate Geschäftseinheit innerhalb der Air Berlin Group agieren", bis alle von Air Berlin gehaltenen Niki-Anteile an Etihad verkauft seien. Zu gegebener Zeit wollen Etihad und Air Berlin weitere Details zu dem Verkauf mitteilen. Air Berlin hält 49 Prozent der Anteile von Niki. Etihad hatte im Dezember angekündigt dafür 300 Millionen Euro zu bezahlen. Das entspricht derzeit dem dreifachen Börsenwert der Air Berlin Group.



Etihad will Niki, aber ohne Tui Fly

Der Interims-Vorstandschef von Etihad, Ray Gammell, sicherte der Berliner Fluglinie Unterstützung zu: "Wir werden weiterhin das Air-Berlin-Management in seinen Bestrebungen während der Umstrukturierung des Unternehmens unterstützen. Gleichzeitig steht unsere Investition in Niki, und wir sind bestrebt, die Transaktion in Kürze abzuschließen." Etihad hatte ursprünglich vor, Niki mit Tui Fly zu einer neuen Fluglinie zu verschmelzen. Am Donnerstag wurde jedoch bekannt, dass Etihad die Gespräche mit dem Tui-Konzern abgebrochen hatte. Tui Fly vermietet seit einigen Jahren mehrere Flugzeuge samt Crew an Air Berlin. Unter Luftfahrtexperten gelten die Bedingungen dieses Vertrags als extrem nachteilig für Air Berlin. Wäre das Joint-Venture zwischen Etihad und dem Tui-Konzern zustande gekommen, wäre dies einem Befreiungsschlag für Air Berlin gleichgekommen. Wenige Stunden nachdem der Zusammenschluss geplatzt war, lotete Air Berlin am Donnerstag bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen aus, ob das Unternehmen für staatliche Bürgschaften infrage käme. Diese Frage beschäftigt mittlerweile auch die Bundespolitik.

Wichtige Fragen sind nach wie vor offen

Die behördlichen Genehmigungen für einen Verkauf von Niki-Anteilen an Etihad stehen noch aus. Als Nicht-EU-Konzern unterliegt Etihad Airways Besitzbeschränkungen, diese könnten von der Europäischen Kommission zumindest teilweise erhöht werden. Eine entsprechende Ausnahme erhielt Etihad schon einmal beim Kauf von 49 Prozent der Anteile an Alitalia. Unklar bleibt weiterhin, wie es mit der hochverschuldeten Marke Air Berlin weitergeht. Geschäftsführer Thomas Winkelmann hat in einem Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zeit" angekündigt, sein Unternehmen brauche 2017 einen neuen Partner, etwa die Lufthansa. Deutschlands größte Fluglinie hat Interesse an den Streckenrechten, am fliegenden Personal sowie an der Flotte von Air Berlin, insbesondere um die Billig-Konkurrenz wie etwa Ryanair abzuwehren. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat aber schon deutlich gemacht, dass sich Etihad vorher um die enormen Schulden von geschätzten 1,3 Milliarden Euro von Air Berlin kümmern müsse. Der kommende Mittwoch könnte Klarheit über die Strategie von Air Berlin bringen. Dann findet in London die Hauptverhandlung des Unternehmens statt. Sendung: Inforadio, 08.06.2017, 18 Uhr