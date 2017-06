Air Berlin will keine Staatsbürgschaft beantragen

Erst vor zwei Wochen wandte sich Air Berlin an die Landesregierungen von Berlin und NRW, damit sie prüften, ob die finanziell angeschlagene Fluglinie für staatliche Bürgschaften in Frage kommt. Jetzt betont Air Berlin: Ein verbindlicher Antrag ist nicht geplant.

Die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin will keinen Antrag auf Staatsbürgschaft stellen. Air Berlin habe eine Voranfrage auf eine Bürgschaft, jedoch keinen verbindlichen Antrag gestellt und werde das auch nicht tun, erklärte Konzern-Chef Thomas Winkelmann am Dienstag. Das Unternehmen mache "gute Fortschritte bei der Restrukturierung", hieß es zur Begründung.



Vor rund zwei Wochen hatte die Fluggesellschaft bei den Landesregierungen von Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags gestellt. Eine Absicherung von Krediten über eine Staatsbürgschaft sei mittlerweile aber "schlichtweg nicht mehr nötig", erklärte Winkelmann. Eine solche Anfrage ist sonst der übliche Weg für den Fall, dass ein Unternehmen in einem zweiten Schritt dann auch tatsächlich einen Bürgschaftsantrag stellt.