Apple hat eine Spezialfirma in Teltow (Potsdam-Mittelmark) gekauft, die Technik für Blickverfolgung - das so genannte Eye Tracking - entwickelt. Das Unternehmen SensoMotoric Instruments (SMI) stellt Hard- und Software her, mit der man die Blickrichtung eines Menschen verfolgen kann. Dieses Verfahren kommt zum Beispiel in Brillen für virtuelle Realität (VR) und erweiterter Realität (AR/Augumented Reality) zum Einsatz, wo die Augenbewegungen mit kleinen Kameras beobachtet werden.



Mit Hilfe von Eye Tracking lassen sich Computer durch Augenbewegungen steuern. Auch können Rechen-Ressourcen gespart werden, weil es reicht, Inhalte in hoher Qualität nur an der Stelle anzuzeigen, auf die der Nutzer gerade blickt. Blickverfolgungs-Technologie kommt zum Beispiel in medizinischen Geräten zum Einsatz.