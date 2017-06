Audio: Inforadio | 06.06.2017 | Matthias Bertsch

Negative Bescheide trotz Arbeitsvertrag - Auch die Taufe kann die Abschiebung nicht verhindern

06.06.17 | 13:46 Uhr

In Lindow jubeln zwei Arbeitgeber, weil sie tatsächlich junge und gute Arbeitskräfte gefunden haben. Das Problem: Es sind Flüchtlinge, die bald abgeschoben werden könnten. Der Ärger der Chefs hilft nicht und auch die Taufe in der Kirche nicht. Von Matthias Bertsch

"Hammer, Meißel und Fräse": Das sind Worte, die Assad Shirzad erst einmal lernen musste. Der 30-jährige Elektriker hat seine Heimat Iran verlassen, weil er die religiöse Unfreiheit dort nicht mehr ertrug. In Lindow hat er noch einmal ganz von vorn angefangen – vor allem was die Sprache angeht. Sein Chef, Elektriker Ronny Krüger, suchte seit Jahren vergeblich nach einem Mitarbeiter. Umso glücklicher war er, als sich herausstellte: Der zunächst probeweise eingestellte Assad aus dem benachbarten Flüchtlingsheim zeigte nicht nur Sachverstand, sondern eine große Bereitschaft sich einzuarbeiten. Seit bald einem Jahr ist Assad fest angestellt. Nur zusammen können sie die Aufträge bewältigen, doch damit könnte bald Schluss sein: Ende April bekam Assad seinen Abschiebebescheid. "Das war für uns ein kleiner Super-GAU", sagt Ronny Krüger. "Wir waren wirklich tief enttäuscht." Auch viele Kunden hätten mit Unverständnis reagiert. Besser als Assad könne man sich nicht integrieren.

Hintergrund Interview | Barbara John zur Arbeitsmarkt-Integration - "Flüchtlinge tragen zur sozialen Absicherung eines jeden bei" Flüchtlinge könnten die dringend benötigten Fachkräfte von morgen sein. Doch bislang scheinen nicht allzu viele in Arbeit vermittelt worden zu sein. Für Barbara John, Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, liegt das vor allem an fehlenden Anreizen.

So wie Ronny Krüger sieht es auch Hans-Jörg Schubach. Der Bauunternehmer, der Mitglied in der Gemeindefraktion der CDU ist, erinnert sich, wie die Flüchtlinge in Lindow kurz vor Weihnachten 2015 "aus dem Nichts" aufgetaucht seien. "Da musste man sich ja um sie kümmern." Und das macht Schubach seit nunmehr anderthalb Jahren. Dass nun auch wirtschaftlich und kulturell gut integrierte Flüchtlinge wieder abgeschoben werden sollen, wie es Angela Merkel erst jüngst auf dem Kirchentag bestätigt hat, quittiert er mit einem Kopfschütteln. "Wir können nicht eine Million Menschen holen, dann schieben wir Leute ab, dann holen wir die nächste Million, es kann so nicht weitergehen für mich." Eine solche Politik könne er nicht verstehen.

Sachbearbeiter zweifeln christlichen Hintergrund der Flüchtlinge an

Es ist eine Politik, die Assad Shirzad zum Verhängnis werden könnte. Der iranische Elektriker hat inzwischen eine eigene Wohnung: Er zahlt Steuern und engagiert sich in der Kirchengemeinde. Im Christentum hat er die Menschenliebe gefunden, die er im staatlich verordneten Islam im Iran vermisst hat. Deswegen hat er sich vor einem Jahr taufen lassen – von Dirk Bock. Der Gemeindepädagoge der evangelischen Kirchengemeinde Lindow kann nicht nachvollziehen, dass die Behörden glauben, dass der Flüchtling Assad im Iran nicht bedroht wäre. Der Sachbearbeiter habe nicht geglaubt, dass Assad Christ ist, sondern habe unterstellt, dass der Flüchtling seinen Glauben vorschiebe, um hier zu bleiben. Eine Annahme, die dem Sachbearbeiter nicht zustehe, findet der Gemeindepädagoge. "Woher will er denn wissen, wie Assad hier integriert ist in der Kirchengemeinde?"

Dirk Bock, Gemeindepädagoge der evangelische Kirchengemeinde Lindow (Quelle: Matthias Bertsch/rbb)

"Seine Fortschritte in der Sprache sind gewaltig"

Der Gemeindepädagoge hat auch Mustafa Babakhani getauft. Und auch er hat einen ähnlichen Brief vom Bundesamt für Migration bekommen. Im Iran war Mustafa Sportlehrer, jetzt spielt er Fuß- und Volleyball in der Region und arbeitet als Physiotherapeut in der Salus-Klinik für Suchtkrankheiten in Lindow. Wegen der Sprachbarriere hatte ihm Geschäftsführer Johannes Lindenmeyer zunächst nur einen Praktikumsplatz angeboten. Seit Oktober ist Mustafa fest angestellt. "Wir haben es nicht bereut, weil seine Fortschritte in der Sprache gewaltig sind, so dass ich eigentlich nie von Patienten Negatives gehört habe, obwohl ja unsere Patientenschaft jetzt nicht nur ausländerfreundlich ist", sagt Lindenmeyer. "Aber es hat nie irgendetwas gegeben, das war sehr beruhigend, und das hängt damit zusammen, dass er eben ein guter Mitarbeiter ist." Nun soll Mustafa abgeschoben werden. Mit seinem Bescheid war er bei Lindenmeyer. "Er hat gesagt: Ist kein Problem, wir helfen dir", erzählt der Iraner. "Er hat mir wieder Energie gegeben, deswegen konnte ich wieder arbeiten, normal arbeiten, meine Patienten behandeln und meine Gruppe machen und so."

Flüchtling Mustafa Babakhani, Physiotherapeut, zusammen mit Salus-Klinik-Geschäftsführer Johannes Lindenmeyer (Quelle: Matthias Bertsch/rbb))

"Menschlich grausame Situationen"

Lindenmeyer würde seinen Mitarbeiter – auch angesichts des Arbeitskräftemangels in der Region – äußerst ungern verlieren. "Hier hat sich jemand perfekt integriert, er hat eigentlich alles gemacht, was man sich wünschen würde, und wir können ihn auch brauchen. Also für uns wäre es gut, ihn hier zu behalten, aber das ist nach dem Asylrecht leider kein Gesichtspunkt." Als Arbeitgeber würde er sich ein Einwanderungsgesetz wünschen, bei dem neben dem Asylgrund auch der Bedarf eine Rolle bei der Entscheidung spielt. Aber Lindenmeyer weiß auch, dass das Thema Einwanderung heikel ist – gerade in Zeiten des Wahlkampfs. Also bleibt statt legaler Einwanderung für den Arbeitskräftebedarf derzeit nur die Anerkennung politischer Verfolgung – mit all ihren Widersprüchen. Man schaffe menschlich grausame Situationen, findet Lindenmeyer - wenn es lange dauert, bis entschieden ist, ob die Flüchtlinge bleiben dürfen. "Je besser sie sich integriert haben, desto härter wird der Moment, wenn sie abgeschoben werden."

Bis zu einer endgültigen Entscheidung kann es noch Jahre dauern

In Lindow ist die Situation noch offen. Assad Shirzad und Mustafa Babakhani haben Widerspruch gegen den Bescheid des Bundesamts eingelegt. Jetzt müssen die Gerichte eine Entscheidung treffen – das kann noch Jahre dauern. Bis dahin können die beiden weiter hier leben und arbeiten. Für Gemeinderat Hans-Jörg Schubach aus der CDU-Fraktion ist klar: Sie müssen auch weiter bleiben. "Es wird ständig gejammert, dass die jungen Leute alle wegziehen und jetzt haben wir mal zwei, die wir wirklich einhundertprozentig gebrauchen können. Da gibt es für mich gar keine Diskussion, nicht einmal die Überlegung zu sagen: Den schicke ich weg."