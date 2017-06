Das Ende der jahrelangen Bauarbeiten am Berliner Bahnhof Ostkreuz ist laut der Deutschen Bahn absehbar. Das Umbauprojekt liege sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan, hieß es am Dienstag. "Mit dem Großbauvorhaben Ostkreuz sind wir tatsächlich im Dezember 2018 fertig. Dann werden wir alles erledigt haben: Die S-Bahn-Linie 3 wird wieder durchfahren, die Flughafen-S-Bahn wird hier fahren, und die von der Stadtbahn und Ostbahn kommenden Regionalzüge werden am Ostkreuz halten", sagte der Bahn-Bevollmächtigte für Berlin, Alexander Kaczmarek, dem rbb-Inforadio.



Die Verbesserung auf der S-Bahn-Linie S3 gilt bereits ab dem Ende der Sommerferien - konkret ab 21. August. Dann müssen die Fahrgäste aus Richtung Erkner und Köpenick kommend nicht mehr am Ostkreuz umsteigen, sondern können weiter in die Berliner Innnenstadt bis Westkreuz durchfahren. Vom 10. Dezember an soll auch die S9 wieder zum Flughafen Schönefeld fahren und die Regionalzüge der Stadtbahn, etwa der Regionalexpress nach Frankfurt (Oder), am Ostkreuz halten.