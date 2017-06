Brandenburger Schönefeld Samstag, 03.06.2017 | 16:50 Uhr

Ich bin noch im Januar mit Air Berlin in die Karibik geflogen: pünktlich hin und zurück, eine neue Maschine, guter und freundlicher Service an Bord, alles bestens! Ok, die Probleme mit den Finanzen haben sie ja schon länger aber ich kann nicht verstehen wie man in so kurzer Zeit solch ein Chaos anrichten kann! Ich schaue mir doch eine Firma, die ich beauftrage und die solch eine wichtige Position beim Fliegen betreut, vorher genau an.