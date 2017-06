Rocket Internet will es vermehrt mit Fintechs versuchen

Rocket Internet hat bisher eher in Online-Marktplätze oder Lieferdienste investiert. Jetzt möchte sich das Unternehmen wieder mehr an Finanztechnologie-Firmen wagen. CEO Samwer kündigte zudem an, einige der Rocket Firmen würden bald profitabel.