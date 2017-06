Berliner kaufen Häuser auf - Wohneigentum in der Uckermark wird knapp

11.06.17 | 08:14 Uhr

In Berlin ist Wohnraum begehrt und teuer. Immer mehr Hauptstädter planen deswegen den Absprung und suchen die Lösung ihrer Wohnungsprobleme im eigenen Haus auf dem Land. Aber auch das ist nicht mehr so einfach. Von Katja Geulen

Die Mieten steigen, die Zinsen sind niedrig, der logische Schluss: Man kauft sich etwas Eigenes. Doch Wohneigentum in Berlin können sich viele inzwischen nicht mehr leisten. Also bleibt nur die Flucht ins Umland. Weil es aber auch dort immer voller und teurer wird, setzen sich viele über eigene Vorgaben vom 60-Kilometer-Radius hinweg – und landen in der Uckermark. Hier gibt es Ruhe, Natur, keinen Stau und immer einen Parkplatz. "Nach zwei bis drei Jahren Suche im Umland sind sie meistens reif für die Uckermark", sagt der Immobilienmakler Erik Schmitz. Er hat sich auf Berliner Kundschaft eingestellt. "Wenn ich ein adäquates Angebot habe, ist es schon weg, bevor ich es online stellen kann", erklärt er. Zweitausend Interessenten haben seinen Newsletter abonniert, und die suchen meist ein schönes altes Bauernhaus in Dorfrandlage, mit Obstbäumen im Garten.

Ökologische Hanfdämmung besonders gefragt

Erik Schmitz schreibt seitenlange Exposés für die interessierten Berliner. Und die haben konkrete Fragen: In welchem Zustand ist die alte Bausubstanz? Sind vielleicht breite Holzdielen unter dem Laminat versteckt? Wurden etwa Baumarkt-Türen und –Fenster eingebaut? Oder ist das Haus sogar schon nach Berliner Geschmack saniert: freigelegte Balken, vielleicht Lehmputz und ökologische Hanfdämmung? Dafür geben Berliner inzwischen auch ein paar hunderttausend Euro aus. Viele seiner Kunden hätten stressige Jobs mit gutem Einkommen und suchten einfach ein Refugium.

Immobilienmakler Erik Schmitz

Familie Machill aus Berlin-Lichtenberg würde auch selbst sanieren, wenn sie das geeignete Objekt findet. Makler Schmitz hat einen riesigen Vierseithof mit großem Garten, viel Nebengelass und Renovierungsbedarf bei Prenzlau im Angebot. "Wir suchen hier Ursprünglichkeit, Entschleunigung", sagt Norman Machill bei der Besichtigung. Die beiden Kinder sollen die Jahreszeiten naturnah erleben und wissen, was wann geerntet wird, findet er. Die Schwiegereltern wollen dann auch mit in die Uckermark ziehen – hier wäre genug Platz für alle. Und das Grundstück samt Haus koste halb so viel wie ein reines Baugrundstück in Lichtenberg, das nur ein Zehntel so groß wäre, rechnet Machill vor.

Noch keine Auswirkungen auf die Grundstückspreise

Auch die örtlichen Immobilienmakler bekommen den Boom seit rund zwei Jahren zu spüren. Ein Prenzlauer Immobilienbüro wirbt im wöchentlichen Anzeigenblatt: "Wegen großer Nachfrage suchen wir Bauernhäuser in der Uckermark." Alles, was ruhig und trotzdem in der Nähe von Autobahn und Bahnanbindung liegt, bekäme er sofort verkauft, bestätigt auch dieser Makler. "Wenn keine Windräder hinter dem Haus sind", ergänzt er. Die Städter suchten nicht mehr nur für das Wochenende, sondern würden inzwischen auch weite Pendelstrecken von hundert Kilometern in Kauf nehmen, und ihren Berliner Job behalten. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich der Trend auch auf die Preise niederschlage. Laut Statistik des vergangenen Jahres haben sich die Bauland- und Grundstückspreise in der Uckermark insgesamt bisher noch nicht verändert.

Saalborn und Schlick aus Mitte

Mit Geduld und Glück gibts auch noch Schnäppchen

Es gibt sogar noch das ein oder andere Schnäppchen, aber das muss man erst mal finden. Die Berliner Familie Kroner war von der vergeblichen Suche nach ausreichend großem und bezahlbarem Wohnraum erst in und dann auch außerhalb von Kreuzberg und Neukölln so frustriert, dass sie zunächst einen Wohnwagen im Garten von Freunden im Dörfchen Battin aufstellten. Als dann dort der Nachbar ins Seniorenheim zog, bot er der Familie sein Haus zum Kauf an. Immobilien, die jahrelang im Internet zu finden waren und fast unverkäuflich erschienen, sind plötzlich weg. Die Kompromissbereitschaft der potentiellen Käufer wird größer. So finden sich auch für ungewöhnliche Objekte inzwischen Käufer, zum Beispiel für ein kleines Stadthaus im 1.000-Einwohner-Städtchen Brüssow. Für Uckermärker zu teuer, für Berliner Familien unattraktiv. Es stand längere Zeit zum Verkauf, erzählt die Nachbarin. Keine Dorfrandlage mit Aussicht, sondern ein schmales Haus am Marktplatz, das lange Grundstück zwischen Nachbargärten eingeschlossen. Aber gemütlich saniert, mit Kamin, Fachwerk, Dach und neuer Küche.

Bäcker und Fleischer vor der Tür

Hier haben Martin Saalborn und Joachim Schlick aus Berlin-Mitte ihren Traum gefunden. "Berlin ist so voll geworden, hier hat man einfach mal seine Ruhe", erklärt der gebürtige Berliner Saalborn den Kauf. Im Garten arbeiten, mit dem Hund spazieren und trotzdem gegenüber einen Bäcker und Fleischer und ein paar Nachbarn zum Reden, das alles geht hier. "Und wenn das Internet bald hoffentlich richtig funktioniert, dann kann ich hier auch Home-Office machen," sagt Buchhalter Schlick. Von Mitte in die Provinz – ein kleines bisschen Gentrifizierung kann da vielleicht sogar ganz gut tun.