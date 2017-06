Berliner Handel will jeden Sonntag shoppen lassen

Online-Shops machen den klassischen Kaufhäusern zu schaffen – weil im Internet rund um die Uhr eingekauft werden kann, sieben Tage die Woche. Der Berliner Handel will deswegen jeden Sonntag die Ladentüren öffnen können. Doch es gibt Widerstand.

Sollen die Ladenbesitzer in Berlin ihre Geschäfte auch sonntags so oft öffnen dürfen wie sie wollen? Das fordert der Handel in einer bundesweiten Kampagne.

In Berlin aber stößt sie auf Widerstand. "Berlin hat im bundesweiten Vergleich das liberalste Ladenöffnungsgesetz", teilte die Verwaltung von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. "Wir sehen keine Notwendigkeit und auch keine rechtlichen Möglichkeiten, diese Regelungen zu erweitern." Die Kirchen und die Gewerkschaft Verdi kündigten an, notfalls gegen eine weitere Freigabe vorzugehen.