Konfettiregen und Jubelschreie beim Läuten der Börsenglocke in Frankfurt am Main: Der Berliner Essens-Lieferdienst Delivery Hero ist am Freitag erfolgreich in den Aktienhandel gestartet. Die Aktie des Unternehmens startete deutlich über dem Ausgabewert von 25,50 Euro in den Handel und erreichte im Tagesverlauf zwischenzeitlich 27,70 Euro.

Der Börsengang gilt als größte Premiere seit Jahren. Das Unternehmen aus der Start-up-Schmiede von Großinvestor Rocket Internet hatte zum Börsengang rund 39 Millionen Aktien ausgegeben und sammelte so knapp eine Milliarde Euro ein. Die Wachstumserwartungen der Anleger sind groß, Experten gehen von knapp 20 Prozent Wachstum jedes Jahr aus. Das frische Geld aus dem Börsengang will der Lieferdienst zum Schuldenabbau und zur Investition in Service und Wachstum nutzen.

Das Unternehmen steht hinter einem weltweiten Netz von Essens-Lieferdiensten. Dazu gehören in Deutschland die Marken Foodora, pizza.de und Lieferheld. Das 2011 gegründete Start-up ist nach eigenen Angaben inzwischen in mehr als 40 Ländern weltweit aktiv.