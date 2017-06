Warnstreik in Brieselang

Für die meisten Menschen ist Zalando ein Online-Händler, der Schuhe und Mode verkauft. Daher wollen die Beschäftigten auch wie im Einzelhandel bezahlt werden - doch Zalando weigert sich. Am Mittwoch nun sind die Mitarbeiter in Brieselang in den Warnstreik getreten.