Milliarden-Deal für die Region - Rolls-Royce lässt A350-Triebwerk in Dahlewitz bauen

14.06.17 | 22:45 Uhr

Gut gelaunt und voller Stolz gab Brandenburgs Landeschef Dietmar Woidke am Mittwoch den Startschuss für die neue Produktion bei Rolls-Royce in Dahlewitz. Künftig wird dort das "Trent XWB" gebaut, das Triebwerk für den Airbus A350. Stückpreis: 20 Millionen Euro.

Der Industriestandort Dahlewitz (Teltow-Fläming) kann sich über einen besonders großen Auftrag freuen: In den kommenden Jahren will der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce in Brandenburg 1.600 Strahltriebwerke vom Typ "Trent XWB" produzieren, zu einem Stückpreis von 20 Millionen Euro. Zum Einsatz kommen sie am Langstreckenjet Airbus A350. Pro Woche sollen in Dahlewitz zwei der Antriebe fertiggestellt werden. Die Produktion ergänzt die Fertigung in Großbritannien.

"Das XWB ist eine sehr wichtige Maschine für uns"

Erstmals stellt Rolls-Royce damit in Deutschland auch große Triebwerke her, bisher waren es Triebwerke für kleinere und mittlere Jets. "Das XWB ist eine sehr wichtige Maschine für uns, denn es ist für den A350 bestimmt - ein Flugzeug, das sich derzeit wie kein zweites verkauft", sagte Eric Schulz, bei Rolls Royce Konzernchef für den Bereich zivile Luftfahrt, beim offiziellen Festakt in Dahlewitz. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lobte das Engagement von Rolls-Royce in der Region in den höchsten Tönen. Er sei sehr froh, dass Rolls-Royce am Mittwoch noch einmal betont habe, "dass wir Brandenburgr, wir hier in Dahlewitz unter den Top Drei sind, auf die Rolls-Royce auch künftig setzt", sagte Woidke dem rbb-Nachrichtenmagazin "Brandenburg aktuell".



Zypries will Wünsche von Rolls-Royce bei Brexit-Verhandlungen berücksichtigen

Auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) war beim Produktionsstart dabei und betonte, dass der freie Handel für solche Industrie-Deals eine enorme Bedeutung habe. Viele der in Dahlewitz verwendeten Bauteile kämen aus Großbritannien. Bei den Brexit-Verhandlungen wolle die Bundesregierung daher auch die Wünsche von Firmen wie Rolls-Royce einbringen. Rolls-Royce ist ein britisches Unternehmen, das 1906 gegründet wurde und vor allem durch seine luxuriösen Automobile weltberühmt wurde. Doch bereits seit 1914 baut die Firma auch Flugzeugmotoren. Nach dem Konkurs 1971 wurde das Unternehmen durch die britische Regierung gerettet und verstaatlicht. Zwei Jahre später wurde die Triebwerksproduktion von der Automobilsparte getrennt, was auch nach der Reprivatisierung 1987 so blieb. Am Standort im brandenburgischen Dahlewitz ist Rolls-Royce seit 1993 aktiv. Zurzeit arbeiten dort rund 2.500 Menschen. Mit Informationen von Ludger Smolka