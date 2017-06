Der Bund schaltet sich in das Verfahren für mögliche Staatshilfen für Air Berlin ein: Gemeinsam mit Berlin und Nordrhein-Westfallen will das Bundeswirtschaftsministerium die gestellten Anträge prüfen. Der Ausgang ist offen, betont das Ministerium.

Die Bundesregierung prüft, ob sie der hochverschuldeten Fluglinie Air Berlin mit einer Bürgschaft unter die Arme greifen kann. Voraussetzung dafür sei ein tragfähiges Zukunftskonzept für das Unternehmen, das in den vergangenen neun Jahren nur einmal Gewinne geschrieben hat, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mit.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Airline bei den Ländern Berlin und Nordrhein-Westfalen eine Anfrage auf Prüfung eines Bürgschaftsantrags gestellt hat. Eine solche Anfrage ist der übliche Weg für den Fall, dass ein Unternehmen in einem zweiten Schritt dann auch tatsächlich einen Bürgschaftsantrag stellt. Die meisten der noch 8.000 Mitarbeiter der zweitgrößten deutschen Fluglinie arbeiten in Berlin und Nordrhein-Westfalen.