Der Online-Marktplatz DaWanda will ein Viertel seiner Stellen streichen. Das kündigte das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung an. Der Stellenabbau finde in allen Bereichen statt, betreffe aber hauptsächlich das Marketing und administrative Funktionen, hieß es. Neben der Berliner Zentrale seien auch die internationalen Büros betroffen.

Der Schritt sei unerlässlich, teilte die Gründerin und Geschäftsführerin von DaWanda, Claudia Helming mit. Das Unternehmen wolle sich künftig mit einer saubereren Organisationsstruktur und weniger Bürokratie auf die zentralen Bereiche fokussieren, die das Wachstum vorantreiben". Bei DaWanda arbeiten dem Unternehmen zufolge rund 200 Beschäftigte.