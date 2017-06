Im Abgeordnetenhaus sagte der Vorstandschef des Unternehmens, Michael Zahn, am Mittwoch, man akzeptiere in 99 Prozent der Fälle den Mietspiegel, selbst wenn man ihn für ungerecht halte. Zahn räumte aber ein, dass sich sein Unternehmen bessern müsse. So sollte beispielsweise Mietern schneller geholfen werden, wenn etwa die Heizung ausfällt.

Vertreterinnen von SPD, Grünen und Linken blieben indes bei ihrer Kritik, die Deutsche Wohnen schüchtere Mieter vor Gericht ein. Katrin Schmidberger kritisierte, dass das Unternehmen oft auf Zeit spiele: "Wir wissen, das dauert sehr, sehr lange. Das macht die Menschen mürbe und macht ihnen Angst. Und das spricht sich dann in der Nachbarschaft herum und viele Leute werden aus solchen Ängsten höheren Mieten dann zustimmen."

Der Berliner Mieterverein wirft dem Immobilienriesen vor, die Instandhaltung seiner mehr als 100.000 Wohnungen in Berlin so lange zu vernachlässigen, bis für die Mieter kostspielige Modernisierungen fällig würden.

In die gleiche Richtung argumentierte auch Iris Spranger von der SPD. Sie verwies auf zahlreiche Briefe, in denen Mieter über die Zustände in ihren Wohnungen klagen. "Ich habe viele Akten von Mieterinnen und Mietern wo ich selber hingegangen bin. Solche Wohnungen habe ich noch nie gesehen", sagte Spranger und führte als Beispiel starken Schimmelbefall an. "Ich würde mich schämen, dafür auch nur einen Euro Miete zu nehmen."