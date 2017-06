Debatte um den letzten freien Tag - Sonntagseinkauf: Das sagen Befürworter und Gegner

08.06.17 | 08:36 Uhr

Im Kampf gegen die Online-Konkurrenz wollen Kaufhäuer & Co. auch sonntags öffnen dürfen. Kirchen, Gewerkschaften und die Wirtschaftssenatorin halten dagegen. Doch was sagen die Kunden dazu? Was spricht aus ihrer Sicht dafür, was dagegen?

Rund um die Uhr können Kunden im Internet einkaufen, im Einkaufszentrum ist das nur an sechs Tagen in der Woche möglich. Der Ladenhandel fühlt sich gegenüber dem Onlinehandel benachteiligt und fordert nun, dass verkaufsoffene Sonntage zum Einkaufen komplett freigegeben werden. Bislang dürfen Einzelhändler in Berlin ihre Geschäfte an bis zu zehn Sonntagen im Jahr öffnen. Acht verkaufsoffene Sonntage legt der Senat zentral fest, zwei weitere dürfen die Bezirke ausrufen. Im Konflikt um die Sonntagsöffnung im Einzelhandel haben sich viele rbb|24-Leserinnen und -Leser zu Wort gemeldet - eine Debatte um das Einkaufen am Sonntag ist entbrannt.

Die Befürworter Karstadt, Kaufhof, die Kadewe-Gruppe und Betreiber von Einkaufszentren hatten mit der bundesweiten Kampagne "Selbstbestimmter Sonntag" die Diskussion Mitte Mai angestoßen. Ihr zentrales Argument: Der Sonntag sei einer der wichtigsten Einkaufstage im Netz. "Wir wollen behandelt werden wie andere touristische Player auch und sehen keinen Grund, warum man das regulieren muss", sagte Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg.

Einkaufen am Sonntag: Das sagen die Befürworter

Die Befürworter betonen die Flexibilität durch die Sonntagsöffnung. So schreibt Leser Alexander: "Sonntags einkaufen wäre angenehm. Diejenigen, die dafür sonntags arbeiten müssten, hätten unter der Woche Zeit für Ärzte, Museen etc." So sieht es auch Tom aus Plänterwald. Er ist Schichtarbeiter bei der S-Bahn, auch sonntags im Einsatz, und freut sich über zwei freie Tage unter der Woche: "Leere Strandbäder, kein Gedrängel, alle Kinder in der Schule." Viele Sonntagsarbeiter wie Tom sind für die Erweiterung der Öffnungszeiten. Ihn stört, dass es bei der Sonntagsdiskussion vor allem um die Verkäufer geht: "Tag des Herrn, Tag der Ruhe, Tag der Besinnung - Wer denkt eigentlich an all die Menschen, die an diesem Tag arbeiten gehen, damit andere ihn genießen können?" Leser RaBe arbeitet im Eventbereich und betont, dass er trotz Sonntagsarbeit familiäre und soziale Kontakte habe. "Vielleicht sollten alle mal einen Sonntag nicht arbeiten, für die Sonntagsarbeit normal ist. Kein Fernsehen oder Radio, kein Kino, kein Restaurant, kein Taxi oder ÖPNV, keine Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser. Dann können die Kritiker ja mal im Dunklen zuhause sitzen und darüber nachdenken", schreibt er.

Viele glauben: Onlinehandel werde weiter zunehmen

Für viele rbbb|24-Leser sind nicht die Öffnungszeiten von Montag bis Samstag das Problem des Ladenverkaufs. Für Marcel ist vielmehr die "Geiz-ist-geil-Mentalität" der Kunden Schuld daran, dass der Handel im Laden sterbe. Denn im Netz gebe es "günstigere Preise und mehr Auswahl". Auch für Nachdenker ist es eine Frage der Bequemlichkeit, dass der Online-Handel immer mehr zunehmen werde. Und Horst fügt hinzu, dass es schon vor dem Online-Handel eine Verödung der Innenstädte gegeben habe: "Da waren es die Einkaufsmöglichkeiten auf der grünen Wiese am Stadtrand, der den innerstädtischen Einzelhandel in den Ruin trieb." Für ihn bringen 24 Stunden lang geöffnete Läden nichts, "weil natürlich auch die Konzerne, die hier primär sonntags die Geschäfte öffnen wollen, mittlerweile auch Onlinehändler sind." User Sewan Berlin fragt: "Geht's denn MediaMarkt und Co sooo schlecht, dass sie auch noch sonntags öffnen müssen?" Auch User Isso lässt das 24-Stunden-Argument nicht gelten und fragt: "Seit wann werden denn Pakete am Sonntag ausgeliefert?" Für Leser To geht bei der Diskussion vor allem um "die Möglichkeiten, die große Arbeitgeber haben, das sinnvolle und legale Geschäft auszuweiten." Leser Ingoranz_hh aus Hamburg findet es "völlig falsch", jeden Sonntag die Geschäfte zu öffnen und als Referenz dafür den Online-Handel vorzuschieben: "Der Online Handel verkauft am Sonntag nur via Maschine/PC. Selten, dass da überhaupt jemand dahintersteht." Einen Lösungsansatz hat Marcel: "So lange Onlinehändler als Logistiker zählen und nicht Einzelhandeltarif zahlen müssen und zumindest europaweit einheitliches Lohnniveau erreicht wird, wird es immer eine Verdrängung des lokalen Handels geben. Einzig steigende Versandkosten könnten den lokalen Handel retten." Leser Traurig fordert vom Senat, den Bau weiterer Shoppingcenter zu verhindern, dann "wäre da auch wieder ein Stück Wettbewerb möglich zugunsten der Geschäfte und gegen die Gewerbeimmobilienspekulanten."

Die Gegner Beim Senat, den Kirchen und der Gewerkschaft Verdi stößt die Forderung auf Widerstand. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sieht dafür keine Notwendigkeit und verweist darauf, dass Berlin bundesweit bereits das liberalste Ladenöffnungsgesetz habe. Kirchen und Gewerkschaften bilden die "Allianz für den freien Sonntag". Sie argumentieren mit dem Schutz der Arbeitnehmer und der Sorge vor einer Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft.

Einkaufen am Sonntag: Das sagen die Gegner

Die meisten Kommentatoren sind Gegner der Ladenöffnung am Sonntag. Viele rbb|24-Leser lassen das Argument nicht gelten, dass andere Berufsgruppen wie Ärzte und Kellner auch sonntags arbeiten müssen. "Polizei und Feuerwehr, Ärzte und Pflegepersonal sowie Verkehrsmittel und eine Unterkunft sind unerlässlich. Die neue Bluse und ein neuer Fernseher können wohl einen Tag warten", sagt Martina aus Friedenau. Das sieht auch Ansgar Hoppe so: "Es ist eine unanständige Argumentation verschiedene Berufsgruppen gegeneinander auszuspielen." Ein weiteres Argument der Gegner: Sie wollen auf den Sonntag als Ruhetag nicht verzichten. "Insgesamt sollte das ein Tag sein, wo man sich erholt und Dinge macht, zu denen man sonst nicht kommt", sagt Der Zuschauer. Für Helmut Krüger aus Potsdam "ist es die Frage, wieweit der Sonntag noch als Sonntag EMPFUNDEN wird, soweit an ihm genauso geöffnet ist wie an allen anderen Tagen." Und Eliosa aus Brieselang schreibt: "Ich finde es wichtig das der Sonntag Sonntag bleibt, es müssen doch wohl nicht alle dem goldenen Kalb hinterherlaufen, und auch die Angestellten haben das Recht auf Sonntag." Gegen den "Konsumterror" ist Familie Hinze aus Steglitz: "Für die im Handel bescheiden bezahlten Menschen war der Sonntag der einzige Tag, wo sie bisher gemeinsam mit Familie, Partner und Freunden soziale Kontakte pflegen konnten. " Dem pflichtet Querdenker bei: "Alle Sonntage shoppen gehen zu können, passt gut in diese Konsumgesellschaft, die kein Maß mehr kennt." Selbst Schichtarbeiter wollen den Sonntag erhalten. Leser Ein Schichtarbeiter schreibt: "Ich bin froh, wenn ich samstags oder sonntags zur Arbeit fahre, einmal nicht in übervollen S-Bahnen und U-Bahnen zu sitzen und am Sonntag Vormittag auch mal einen entspannteren Gang durch die Straßen zu machen, ohne den üblichen Wochentagslärm, den Müll."

Viele Betroffene sind gegen Sonntagsöffnung

Auch viele Betroffene sind gegen die permanente Öffnung am Sonntag. Student Hans aus Berlin arbeitet an der Kasse eines Supermarktes und schreibt: "In vielen Fialen kriegen wir keinen Überstundenzuschuss oder gar Sonntagszuschuss, da wir keine Tarifverträge haben. Wir arbeiten mit Aushilfsverträgen, die mehr als schwammig sind." Deshalb fordert Gerd Paluch: "Wenn überhaupt Sonntag gearbeitet werden sollte, dann nur absolut freiwillig und zu einem sehr fürstlichen Lohn." Matthias Aderhold ist im Handel tätig und klar dagegen: "Diejenigen, die Sonntagsöffnung fordern, stehen ja auch nicht im Laden und schon gar nicht sonntags." Durch eine mögliche Sonntagsöffnung sieht Marcel große Auswirkungen auf die Arbeit im Einzelhandel zukommen: "Um die Zuschläge zu sparen, wird der Handel sehr schnell zu Fremdfirmen ohne Tarifbindung greifen. Das wird die Stellung der Angestelten weiter schwächen." Viele Kommentatoren kritisieren, dass mit der Sonntagsöffnung die Interessen der Unternehmen vor denen der Arbeitnehmer gestellt würden. So kritisiert Ansgar Hoppe: "Es geht hier auch darum, dass sich die Arbeitnehmer immer weiter wirtschaftlichen Interessen unterordnen sollen." Und Thorsten Hackrath aus Friedenau fügt hinzu: "Die Gewerkschaft hat es richtig erkannt: Noch großzügigere Öffnungszeiten nutzen vor allem Konzernen und Handelsketten; Ausnahmen bestätigen die Regel."

Urteil Bundesverfassungsgericht Rückenwind erhielten die Gegner 2009 durch ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts: Die Richter betonten, dass der Schutz der Sonn- und Feiertage auch andere Grundrechte

schütze. Er erstrecke sich nicht nur auf die Religionsfreiheit, sondern ermögliche auch den Schutz von Ehe und Familie sowie die Erhaltung der Gesundheit.