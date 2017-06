Neue Interessenten in Eberswalde

Die Zitterpartie im insolvente Bahnwerk Eberswalde will kein Ende nehmen. Doch es gibt gute Nachrichten: Es gibt offenbar neue Interessenten. Und es gibt schlechte Nachrichten: 15 Bahnwerker sind seit Donnerstag ohne Job - und das ist erst der Anfang. Von Oliver Meurers

Trotz aller Hiobsbotschaften sieht Betriebsratschef Andreas Hoffmann weiterhin eine Zukunft für das Werk in den historischen rot geklinkerten Montagehallen des Bahnwerks Eberswalde. Denn - und das ist die gute Nachricht des Tages - es gibt neue Interessenten, die in Eberswalde weitermachen wollen. Namen werden noch nicht preisgegeben, aber es sind offenbar Branchen-Insider, sagt Hoffmann: "Das hat auch der Insolvenzverwalter klargemacht: Es wird keinen Verkauf an ein Investmentunternehmen geben, sondern es muss ein Unternehmen sein, dass auch Aufträge mitbringen kann."

Dieses Unternehmen findet schließlich in Eberswalde ein Werk vor, das alle gängigen Zertifikate für die Wartung von Güterwaggons vorweisen kann.