Im Frühjahr 2012 sollte so einiges starten: Am BER sollten die ersten Flieger abheben und in der Cottbuser Innenstadt die neue Shopping-Mall eröffnen. Aus beidem wurde nichts. Für den Einkaufstempel im Zentrum gibt es inzwischen einen erneuten Rückschlag.

Das neue Einkaufszentrum in der Cottbuser Innenstadt wird auch 2018 nicht eröffnet. Das hat Renè Becker, Geschäftsführer beim Bauherr und Investor EKZ Stadtpromenade dem rbb bestätigt. Mit dem Bau werde auch in diesem Jahr nicht mehr begonnen.



Als Grund für die neuerliche Verzögerung gab Becker unter anderem schwierige Verhandlungen um die sogenannte Stellplatzablöse an. Bauherren, die in Ballungsräumen ein Haus errichten wollen, müssen für jede Wohnung, jedes Büro oder Ladengeschäft eine bestimmte Anzahl von Stellplätzen nachweisen. Man kann sich jedoch gegen die Bezahlung einer Ablösesumme von dieser Pflicht freikaufen. Solange dieses Problem nicht einvernehmlich gelöst werde, so Becker, bleibe Cottbus die Brache inmitten der Stadt erhalten.