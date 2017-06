Wer sie leihen möchte, muss die passende App herunterladen und sich anmelden, erklärt Benjamin Ballicas, bei Emmy fürs Marketing verantwortlich. "Das Erste was man sieht, ist die Karte. Und das Einzige was man machen muss, ist auf den Pin zu klicken, den Roller auszuwählen und ihn dadurch zu reservieren", erklärt Balliacs. "Helm aufsetzen, den Roller vom Ständer nehmen und schon kann es losgehen."

Rot und glänzend mit einer schwarzen Helmbox hinter der Sitzbank – so sehen die Elektroroller des Anbieters Emmy Sharing aus. 350 davon stehen innerhalb des S-Bahnrings in Berlin.

Die Roller haben nur einen Gasgriff und zwei Bremsen. 45 Stundenkilometer sind sie schnell. Vor zwei Jahren gründete Valerian Seither mit zwei Freunden das Startup Emmy. Er hatte vorher noch nie auf einem Roller gesessen. "Die Idee kam, weil wir selber viel Carsharing genutzt haben und uns dann mal in so einem Gespräch im Park überlegt haben, warum hat eigentlich niemand von uns jemals einen Roller besessen? Naja, weil’s hin und wieder praktisch wäre, so einen Roller zu fahren, aber es halt nicht praktisch genug ist, um einen Roller zu besitzen", so Valerian Seither.

Wer mit einem Roller in Berlin unterwegs ist, braucht keinen Parkplatz zu suchen, denn das Parken auf dem Fußweg wird geduldet. Inzwischen hat Emmy nach eigenen Angaben hier rund 20.000 Kunden. Sie sind typischerweise eher männlich, zwischen 25 und 35 Jahre alt und fahren kurze Strecken. Ein Roller kostet 19 Cent pro Minute oder 59 Cent pro Kilometer: "Nach der Fahrt wird immer das günstigere von beiden abgerechnet. So ermöglichen wir, dass man sich jetzt nicht unruhig fühlt, wenn dann plötzlich in eine blöde Verkehrssituation kommt und dann irgendwie denkt, man muss jetzt verrückte Sachen machen, weil man pro Minute abgerechnet wird", erklärt der Firmengründer.