Die Berliner Bezirke können ausgeschriebene Stellen nicht ausreichend besetzen. Es fehlen Fachkräfte und der Nachwuchs.

Nach rbb-Informationen konnten 2016 in den Bezirken nur 80 Prozent der bewilligten Stellen besetzt werden. Bei den Jugendamts-Sozialarbeitern waren es 85 Prozent. Der Hauptpersonalrat des Landes kritisiert, dass schon jetzt viele Behörden überlastet seien und der Senat kein Personal-Konzept habe. Es sei noch nicht einmal erfasst, wo wie viele Mitarbeiter fehlten.



In den nächsten Jahren scheidet in den Berliner Verwaltungen insgesamt etwa ein Viertel der Mitarbeiter aus Altersgründen aus. Bei der zuständigen Senatsverwaltung für Finanzen heißt es, man wolle alle Altersabgänge wieder besetzen. In welchen Bereichen das 2016 gelungen ist, könne man jedoch nicht zentral auswerten.