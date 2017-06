"Anhaltend überdurchschnittliches Wachstum" - so lautet das Fazit für die ersten fünf Monate Flugverkehr in diesem Jahr rund um die Hauptstadt.



Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH meldete am Freitag, dass von Januar bis einschließlich Mai 2017 mehr als 13 Millionen Fluggäste von Tegel und Schönefeld abflogen. Das entspreche einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 6,7 Prozent. Rund fünf Millionen entfielen dabei auf Schönefeld, acht Millionen auf Tegel.

Bei der Luftfracht sei der Anstieg noch erheblicher, so die Betreibergesellschaft der beiden Airports: Rund 21.000 Tonnen seien in den ersten fünf Monaten auf den beiden Airports umgeschlagen worden - ein Anstieg von mehr als 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.