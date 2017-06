Der insolvente Flugplatz Cottbus-Drewitz kann vorerst in Betrieb bleiben. Die Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg verlängerte die Fluggenehmigung bis zum 30. September, wie das Infrastrukturministerium in Potsdam am Dienstag mitteilte. Die bisherige Genehmigung wäre Ende des Monats ausgelaufen.