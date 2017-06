Wer keine Geduld hat, ist hier falsch: Auf dem Flugplatz Drewitz bei Cottbus will nur selten jemand landen und gerade ist der Flugplatz - mal wieder - insolvent. Aber einer hält in Drewitz die Stellung: Flugleiter Frank Steckling. Sascha Erler hat ihn getroffen.

"Es gibt natürlich Tage, an denen wir keine Landeanmeldung haben", sagt Frank Steckling. Dann sei die Streckenkontrolle nur einmal am Morgen dran. "Wenn aber Anmeldungen da sind, machen wir das vor jedem Flug."

Nein, der Hund liegt hier in Drewitz nicht begraben, auch wenn böse Zungen das vielleicht behaupten. Frank Steckling hält den Laden am Laufen - egal ob jemand kommt oder nicht. Die Routine bleibt gleich: Jeden Tag geht's mit dem Follow-Me zur Streckenkontrolle.

"Die Größen kommen nicht mit dem Auto hierher", sagt Frank Steckling. "Die kommen mit dem Flugzeug. Und da seh ich die Herausforderung für die Region und meine Motivation für das Ganze." Tatsächlich entpuppt sich der heutige Gast als Geschäftsflieger aus Norddeutschland. Frank Steckling begrüßt ihn über Funk: "Willkommen in Drewitz!" Der Geschäftsflieger ist inzwischen zum vierten Mal in Drewitz gelandet. "Das erste Mal, als ich hierherfliegen wollte, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass die Piste gesperrt ist", erinnert er sich. "Dieser Flugplatz ist PPR", das steht für Prior Permission Required , "und bedeutet, dass man sich vorher anmelden muss. Das habe ich gestern gemacht und dann wird man hier freundlich empfangen."

Frank Steckling freut sich über jeden, der in Drewitz landet - obwohl der Flughafen wieder einmal insolvent ist: "Unsere Stammkunden wissen, dass wir noch da sind. Viele denken bei Insolvenz sofort an die Einstellung aller Betriebstätigkeit. Das ist aber nicht so. Wir arbeiten im kleineren Sinn noch weiter."



Vielleicht geht es auf dem Flugplatz Drewitz auch bald wieder im größeren Sinne weiter: Die Gespräche mit einem neuen Investor laufen. Frank Steckling hat also die Aussicht, dass er noch lange im Tower stehen kann.