Sechs verkaufsoffene Sonntage sollte es in diesem Jahr in Potsdam geben - so wollte es die Stadt. Verdi klagte dagegen und hat jetzt Recht bekommen. Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden, dass vier der geplanten Verkaufstage verfassungswidrig sind.

Im Streit über die Sonntagsöffnung von Geschäften in Potsdam hat Brandenburgs Landeshauptstadt erneut eine Niederlage vor Gericht erlitten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bewertete die Verordnung der Stadt für 2017 in einem Eilverfahren als verfassungswidrig und gab damit der Gewerkschaft Verdi recht , teilte das Gericht am Mittwoch in Berlin mit. Demnach sind vier von sechs Terminen verfassungswidrig.

Nach dem brandenburgischen Ladenöffnungsgesetz dürften Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen nur aus Anlass von besonderen Ereignissen geöffnet sein, hieß es zur Begründung. Die Stadt hatte für 2017 verkaufsoffene Sonntage aus Anlass der Antikmeilen am 28. Mai und 24. September, des Stadtwerke-Festes am 2. Juli, der Potsdamer Schlössernacht am 20. August und der Weihnachtsmärkte am 1. und 3. Advent im Bereich der gesamten Stadt festgelegt.



- Der sogenannte Familiensonntag zum Stadtwerke-Fest könne zwar ein hinreichender Anlass einer Sonntagsöffnung sein, dürfe sich jedoch nicht über die gesamte Stadt erstrecken, urteilte das Gericht.

- Der Sonntagsverkauf am 20. August sei nicht durch die "Schlössernacht" veranlasst, weil diese bereits in der Nacht zum Sonntag ende und in ihrer räumlichen Ausstrahlungswirkung auf die Potsdamer Innenstadt beschränkt sei.

- Die Antikmeile (28. Mai und 24. September) könne einen Sonntagsverkauf "wenn überhaupt nur in einem sehr engen räumlichen Umfeld rechtfertigen".

- Die Verkaufsöffnung an den beiden Adventssonntagen sei nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts "nicht offensichtlich rechtswidrig" und dürfe daher stattfinden, hieß es weiter.