Fliegen ab Berlin - Wo kann ich mich denn jetzt beschweren?

02.06.17 | 08:58 Uhr

Die Airline nichts weiter als eine geisterhafte, leere Hülle. Der Flughafen ein menschenfeindliches Monstrum im Stile einer Lagerhalle. Die Kombination aus Air Berlin und Tegel ist die beste Werbung für Busreisen. Ein Leidensbericht von Adrian Bartocha

Erschöpft aber glücklich lasse ich mich auf meinen Sitz im Flugzeug fallen. Über den Lautsprecher erklingt heiter und wohlgemut die Stimme des Piloten. Er entschuldigt sich wegen der zuvor erlebten Unannehmlichkeiten, alles die Folge einer "ungünstigen Kombination personeller und materieller Neubesetzung des Flugzeuges". Klingt logisch. Krakau liegt etwa 600 Kilometer von Berlin entfernt, 70 Minuten mit dem Flugzeug. Also etwa ein Drittel der Zeit, die man zuvor am Flughafen Tegel verbringen muss.

Mehr zum Thema Insider über Zustände bei Air Berlin - "Wir können Euch nicht helfen" Ein offener Brief des Crew-Personals spricht von chaotischen Zuständen bei Air Berlin. Ein Mitarbeiter schildert rbb|24 Details aus dem Alltag der Flugbegleiter. Wortprotokoll eines Insiders. Aufgezeichnet von Sarah Mühlberger

Die Sache mit den Sub-Sub-Subunternehmen

"Natürlich ist das Ganze ein Riesenbeschiss, ist doch klar", sagt der junge Mann mit dem modischen Bart, der hinter dem Check-In-Schalter sitzt. Dass das Gepäck im Preis einer Flugreise inbegriffen ist, erweist sich allzu oft als Illusion – nicht nur bei Billigfliegern, sondern auch bei Deutschlands Nummer zwei, der angeschlagenen Air Berlin. Immerhin bin ich nicht der einzige, dem es so geht. "Ja, es fallen sehr viele Passagiere drauf rein", lautet seine zugeflüsterte Antwort. Ich schaue ihm in die Augen und frage, ob sich alle darüber aufregen wie ich. "Ja, logisch", sagt er und lacht ein bisschen. Die vielen wütenden Passagiere würden ihn aber nicht belasten, sagt er mit etwas Stolz. Auf die Frage, bei welchem Mitarbeiter ich mich denn jetzt beschweren könne, antwortet er: "Keine Ahnung, mit Air Berlin habe ich nichts am Hut." Er arbeite für ein anderes Unternehmen, das wieder für ein anderes Unternehmen tätig sei und so weiter. Wer also, wie ich, das Gepäck nicht "30 Stunden vor Abflug vergünstigt" online anmeldet, ist selbst schuld. Der freundliche junge Mann übergibt mir eine lange Rechnung und am Ende des Kleingedruckten steht es ja: "Am Flughafen fallen höhere Gepäckentgelte an." Die 120 Euro für meine zwei Koffer muss ich an einem weit entfernten Schalter zahlen, vor dem sich schon eine mittellange Schlange gebildet hat. Anschließend renne ich zurück zum Check-In und schwitze schon, aus Angst den Flieger noch zu verpassen. Eine völlig unnötige Hast, wie sich später herausstellt.

Die StatusGoldenPriorityDiamondLounge und das Loch im Flugzeug

Am Gate hat sich schon eine lange Schlange gebildet, mehrmals wurde bereits zum Boarding aufgerufen. Air Berlin gönnt nun seinen Gästen ausreichend Zeit, um sich gegenseitig kennenzulernen, sich näher zu kommen. Es ist 17.40 Uhr. Planmäßige Abflugzeit nach Krakau 17.15 Uhr. Planmäßige Ankunft 18.40 Uhr. Also gar nicht mal so schlecht. Doch wie immer gibt es auch hier einen ewig Unzufriedenen. Ein eleganter, etwas erschöpft wirkender, älterer Herr wagt es tatsächlich, die für das Boarding verantwortliche Dame eines Sub-Sub-Sub-Sie-wissen-schon-Unternehmens beim SMS–Schreiben zu stören. Er verlangt gar eine Durchsage, in der die Gründe für das Warten und am besten noch die voraussichtliche Wartezeit genannt werden sollen. Die Dame reagiert zuerst mit geschult routinierter Nichtbeachtung. Als der ältere Herr nicht locker lässt, antwortet sie mit intellektuell-scharfsinnig formulierten Gegenfragen: "Wat für Durchsage, hä? Wat soll icke denn sagen?" Am liebsten würde der ältere Herr nun entweder vor Scham im Boden versinken oder sich irgendwo hinsetzen. Doch von den insgesamt zwölf Sitzgelegenheiten im Warteraum des internationalen Flughafens Tegel sind tatsächlich schon alle besetzt. Jetzt steht der Querulant schwitzend an die Wand gelehnt, alleine. Aus der Gemeinschaft der Passagiere ausgeschlossen. Das hat er nun davon.

Mehr zum Thema BerlinTrend Mai 2017 - Große Mehrheit der Berliner ist für Offenhaltung von Tegel Mehr als zwei Drittel der Berliner sind für einen Weiterbetrieb von Tegel. Das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag von rbb-Abendschau und "Berliner Morgenpost". Selbst unter Anhängern von Parteien, die sich gegen den Flughafen ausgesprochen haben, ist er populär.



Ein wenig tut er einem doch leid. Ob er denn etwas zu trinken möchte, frage ich ihn. Er sagt ja und ich begebe mich auf kulinarische Entdeckungsreise durch das Terminal C. Es sieht ja eh nicht so aus, als würde es gleich losgehen. Am einzigen Kaffeeautomaten in der riesigen Lagerhalle beschränkt sich das Angebot auf "Fehler 75". In einem kleinen Laden erblicke ich ein Regal voller Wasserflaschen. Als ich einen Schritt hineinsetze, schrillt mir ein lautes "Stop!" entgegen. Ich bin nämlich gerade nicht im Begriff, eine sozialistische Milchbar zu betreten, wie es die Optik vermuten lässt. Eine kleine Frau mit erstaunlich kräftiger Stimme klärt mich stattdessen darüber auf, dass dies hier die StatusGoldenPriorityDiamondGedönsLounge sei. Ob ich denn eine StatusGoldenPriorityDiamondGedönsLoungeCard dabei hätte. "Äh nein", sagte ich. "Da könnte ja jeder kommen", antwortet sie und widmet sich wieder der Pflege ihrer Fingernägel. Ohne Wasserflasche, ohne Kaffee, ohne StatusGoldenPriorirityDiamondLoungeBonusCard kehre ich beschämt zurück zum Gate und versuche die erwartungsvollen Blicke des älteren Herren zu meiden. In der Schlange erörtern die mittlerweile befreundeten Passagiere Air Berlins jüngsten PR-Coup: Bei einem Flug von Düsseldorf nach Stuttgart haben Fluggäste unmittelbar vor dem Abflug ein Loch im Rumpf des Flugzeugs entdeckt. Wir beschließen nun, unser Flugzeug, sollte es denn kommen, in einem Rundgang gemeinsam zu inspizieren. Sollte man ein Loch finden, könne man es mit dem schicken Mantel des älteren, aufmüpfigen Herren stopfen. Dieser Vorschlag wird von allen begrüßt. Bis auf den älteren Herrn natürlich.

Mit dem Bus nach Krakau

Nur 40 Minuten nach der eigentlichen Abflugzeit kann das Boarden schon beginnen. Ein Bus fährt vor. Wir steigen ein. Es wird gelacht, sich umarmt, manch einer macht Selfies mit neugewonnen Freunden. Das Schöne am Terminal C in Tegel ist ja seine Lage. Da sich die Parkpositionen der Flugzeuge auf der anderen Seite des Flughafens befinden und die Fahrt kein Ende zu nehmen scheint, keimt unter den Passagieren der Verdacht auf, wir könnten mit dem Bus bis nach Krakau gefahren werden. Doch dann taucht plötzlich eine Air-Berlin-Maschine am Horizont auf. Der Bus stoppt, die Türen gehen auf, vor lauter Aufregung vergessen die Passagiere, die Löcher im Flugzeug zu zählen. Sie quetschen sich in das Flugzeug hinein, steigen über die Sitzreihen zu ihren Plätzen, man will ja niemanden warten lassen, setzen sich brav hin und werden ein weiteres Mal von Air Berlin daran erinnert, dass Geduld eine Tugend ist. Als sich das Flugzeug gegen 18.20 Uhr langsam in Bewegung setzt, knackt der Lautsprecher und mit freundlicher Stimme entschuldigt sich der Pilot für die Verspätung aufgrund einer "ungünstigen Kombination von personeller und materieller Neubesetzung des Flugzeuges".