In Berlin blieb die Zahl der Gründungen fast konstant: Insgesamt 36.737 Gewerbegründungen gab es 2017 - im Jahr zuvor waren es nur 19 weniger gewesen. Deutschlandweit gab es im vergangenen Jahr insgesamt 518.058 Gründungen, 2015 waren es hingegen 533.497.

Trotz der guten Situation auf dem Arbeitsmarkt wählen weiterhin viele Berliner die Selbstständikeit : Gut 200 Gründungen pro 10.000 Erwerbstätige gab es im vergangenen Jahr in Berlin. Das teilte die Bürgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg (BBB) am Montag mit. Damit liegt die Hauptstadt deutlich über dem Bundesdurchschnitt - dieser lag bei rund 123 Gründungen. Damit fiel der bundesweite Gründerindex der BBB im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent. "Die Entwicklung zwischen dem bundesweiten Geschehen und Berlin driftet auseinander", kommentierte Waltraud Wolf, die Geschäftsführerin der Bürgschaftsbank, die Unternehmer mit Bürgschaften bei der Kreditaufnahme unterstützt.

Im Städtevergleich landet Berlin an der Spitze vor Leipzig, Hamburg und München. Inzwischen suchen viele Unternehmen händeringend Mitarbeiter. Eine Gründung aus der Not heraus, sei also nicht mehr nötig, erklärt Anselm Mattes vom Beratungsunternehmen Econ des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Autor des Gründerindexes. Dass die Gründungsintensität trotzdem anhalte, sei ein gutes Zeichen, denn das weise auf mehr chancengetriebene Gründungen hin.

Besonders viel gegründet wird in Berlin in den Branchen Energieversorgung, IT, Kommunikation, Dienstleistungen aber auch im Baugewerbe. Knapp die Hälfte der neuen Firmen wird übrigens inzwischen von ausländischen Unternehmern gegründet.

Mit Informationen von Anja Dobrodinsky

