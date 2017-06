Die Aktionäre von Air Berlin treffen sich am Mittwoch zur Hauptversammlung in London. Dabei wird die prekäre finanzielle Lage des Konzerns im Mittelpunkt stehen. Air Berlin schreibt bereits seit Jahren rote Zahlen. 2016 stand ein Rekordverlust von 782 Millionen Euro in den Büchern. Mittlerweile haben sich 1,2 Milliarden Euro Schulden angehäuft. Mehrere Sanierungsprogramme und Kurswechsel führten nicht zu einer Trendwende. Einzig Finanzspritzen des arabischen Großaktionärs Etihad konnten Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft bislang in der Luft halten.