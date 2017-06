anonymer CSU-Mitglied Freitag, 16.06.2017 | 15:59 Uhr

Wenn Sie vom Hauptbahnhof in Berlin ... mit 4 Stunden zehn Minuten, ohne, dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen ... am ... am Hauptbahnhof in Berlin starten Sie Ihren Flug. 4 Stunden Zehn Minuten.



Wenn Sie sich mal die Bauzeit anschauen, wenn Sie BER sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 4 Jahre zehn Monate Sie jederzeit locker in Berlin brauchen, bis ihr Flug startet.



Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit der ICE in 4 Stunden zehn Minuten an den Flughafen in ... an den Flughafen Franz Josef Strauß.



Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in Berlin. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof Berlin im Grunde genommen näher an Bayern ... an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Berlin zusammenlaufen.