Frostschäden in Brandenburg

Nach den Frostschäden im April wird für dieses Jahr die schlechteste Kirschenernte seit der Wende erwartet. Nach Schätzungen liege die Erntemenge dieses Jahr lediglich bei 230 Tonnen Süßkirschen und 400 Tonnen Sauerkirschen, teilte das Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Viele Betriebe erlitten Totalausfälle.

Obstbauern beklagen Frostschäden in Millionenhöhe

Die Ertragserwartungen bei Süßkirschen liegen mit 610 Kilogramm pro Hektar um 74 Prozent unter dem Vorjahresertrag. Bei den Sauerkirschen wird ein Ertrag von 4.830 Kilogramm pro Hektar erwartet. Das wären fast 42 Prozent weniger als 2016.

Gemessen an der Anbaufläche sind Süßkirschen mit 380 Hektar nach Äpfeln die zweitwichtigste Obstart in Brandenburg. Schwerpunkt ist die Region Werder an der Havel im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sauerkirschen werden auf rund 83 Hektar angebaut.