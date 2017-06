Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero drückt bei seinen Börsenplänen aufs Tempo. Das Berliner Startup-Unternehmen (Lieferheld, Foodora, Pizza.de) kündigte am Montag einen Börsengang in den nächsten Monaten an. Das defizitäre Unternehmen selbst will mit der Ausgabe neuer Aktien rund 450 Millionen Euro einnehmen. Darüber hinaus könnten die Altaktionäre weitere Aktien ausgeben.

"Der Gang an die Börse wird uns ermöglichen, das Unternehmen weiterzuentwickeln und uns zusätzliches Kapital verschaffen, um unsere Führungsposition im Markt für Essensbestellung und -lieferung weiter auszubauen", sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg.