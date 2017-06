Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat eine Übernahme der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin erneut ausgeschlossen. In der Zeitung "Bild am Sonntag" nannte er dafür drei Gründe: Air Berlins enorme Schuldenlast, das zu hohe Kostenniveau und kartellrechtliche Fragen. An diesen Problemen habe sich in den vergangenen Monaten nichts geändert.