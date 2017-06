Mieterinnen und Mieter der Deutsche Wohnen AG haben am Freitagvormittag gegen das Unternehmen protestiert. Sie werfen dem Konzern vor, seine Rendite mit aggressiven Mieterhöhungen zu steigern, Instandhaltungen zu verschleppen und den Mietspiegel zu missachten.

Die Kundgebung fand vor dem Berliner Sitz der Deutsche Wohnen in Schmargendorf statt. Zeitgleich kamen in Frankfurt am Main die Aktionäre des Unternehmens zu ihrer Hauptversammlung zusammen.