Ruf mich an, Alter! Ruf mich auf meinem Handy an!

Roaming-Gebühren in EU fallen weg

Doch nicht überall purzeln die Preise: Auf Kreuzfahrtschiffen, Fähren und in Flugzeugen fallen die Roaming-Gebühren nämlich nicht weg. Denn dort erfolgt die Verbindung über Satellit. Außerdem können Anbieter das Datenvolumen ihrer Kunden im EU-Ausland unter Umständen deckeln, wenn diese laut Vertrag beispielsweise keine Volumenbegrenzung haben. Der Anbieter muss seine Kunden darüber aber informieren.

In allen 28 EU-Staaten fallen für Reisende ab Donnerstag die Roaming-Gebühren fallen weg. Diese Regelung gilt bald auch für Island, Norwegen und Liechtenstein. Bisher musste man fürs Telefonieren im Ausland teils ordentlich draufzahlen. Denn für die Durchleitung von Handygesprächen, Nachrichten und Daten in das Heimatland, ließen die Anbieter bisher meist die Kunden zahlen.

Sich im Ausland einen günstigen Tarif kaufen und dann damit langfristig in Deutschland telefonieren, geht auch nicht. Um das zu verhindern, haben Anbieter die Möglichkeit das Mobilfunkverhalten ihrer Kunden über vier Monate lang zu beobachten. Nach einer Warnung kann es dann zu Mehrkosten kommen. Die konkrete Ausgestaltung dieser "Fair Use"-Politik regeln die Anbieter selbst.

Bei Prepaidkarten gibt es bei sehr günstigen Anbietern ohne Inklusivvolumen Ausnahmen. Zahlt der Kunde für seine verbrauchten Daten weniger als 7,70 Euro, dann kann das Surfen im Ausland für ihn teurer werden. Da der Anbieter diese Summer selbst an den ausländischen Netzbetreiber zahlt, darf er sie auch vom Kunden verlangen. Auch bei manchen Billig-Anbietern ist Vorsicht geboten. Diese bieten nun Verträge an, mit denen man gar nicht ins Ausland telefonieren kann. Im Kleingedruckten wird diese Regelung meist unter "Roaming ist in diesem Tarif nicht möglich" gekennzeichnet.