Eine Bürgschaft für die angeschlagene Fluglinie Air Berlin vom Senat ist zum jetzigen Zeitpunkt weder beschlossen noch abgelehnt. Ein Bericht der "Berliner Morgenpost" , wonach Berlin die Bürgschaft ablehnen wird, wollen sowohl die Wirtschaftsverwaltung, als auch die Koalitionsfraktionen im Abgeordnetenhaus nicht unterschreiben. Offiziell heißt es aus dem Senat weiter nur, die Prüfung des Bürgschaftsantrags in Höhe von rund 100 bis 120 Millionen Euro stehe noch ganz am Anfang.

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Thorsten Schneider, sagte dem rbb, eine solche Information könne er nicht bestätigen, zumal die Prüfungsvorgänge gerade anliefen. Er vermute jedoch, dass der Senat die gleiche Grundskepsis teile wie das Parlament auch. "Nur für eine definitive Absage ist es viel zu früh", so Schneider weiter.



Diese Grundskepsis gegenüber einer Bürgschaft wächst bei der rot-rot-grünen Regierungskoalition vor allem nach dem Auftritt von Air Berlin-Chef Thomas Winkelmann bei der Hauptversammlung in London am Mittwoch. Er erklärte dort, Air Berlin habe eine Finanzierungsgarantie vom Hauptaktionär Etihad bis Ende 2018 und peile im nächsten Jahr operativ schwarze Zahlen an.



Der frühere Wirtschaftssenator Harald Wolf sagte dem rbb, er frage sich, wozu Air Berlin eine Bürgschaft brauche, bei der die öffentliche Hand ins Risiko gehe, wenn das Unternehmen gleichzeitig erkläre, ab 2018 wieder schwarze Zahlen schreiben zu wollen.