Der Countdown zum Abschluss der Spargelernte läuft. Die Saison für das Edelgemüse endet traditionell am 24. Juni.

Die Bauern in Brandenburg sind zufrieden mit dem Ergebnis. "Die ersten Reaktionen aus den Betrieben sind positiv", sagte Jürgen Schulze, Geschäftsführer des Verbandes Ostdeutscher Spargel- und Beerenobstanbauer. Es sei auf jeden Fall eine außergewöhnlich lange Saison gewesen. So früh wie in diesem Jahr sei das Edelgemüse im Land noch nie gestochen worden. Das Wetter habe dann zwar zeitweise nicht mitgespielt, mit der Sonne und wärmeren Temperaturen im Mai habe die Ernte dann aber richtig an Fahrt gewonnen, sagte Schulze.

2016 wurden zwischen Oder und Elbe auf 4.400 Hektar rund 19.600 Tonnen geerntet.

Sendung: Antenne Brandenburg, 18.06.2017, 9:00 Uhr