In Berlin könnte es am Mittwoch zu Engpässen bei der Müllentsorgung kommen: Seit dem frühen Morgen sind die Mitarbeiter der Berlin Recycling GmbH im Streik. Die Beschäftigten der BSR-Tochter wollen damit Druck in den Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag machen.

Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit erheblichen Beeinträchtigungen in ganz Berlin. Papier, Glas und Gewerbemüll sollen demnach nicht abgeholt werden. Der Streik betrifft alle vier Standorte des Unternehmens im Westhafen, in der Lengeder Straße, am Hultschiner Damm sowie die Zentrale in der Monumentenstraße. "Der komplette Betrieb ist dicht", sagte Verhandlungsführerin Ellen Naumann am Mittwochmorgen

Die Berliner Recycling GmbH bringe der Berliner Stadtreinigung jährlich Millionengewinne ein, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft. Die Beschäftigten hätten aber aktuell ein deutlich niedrigeres Einkommen als ihre Kollegen von der BSR. Das Unternehmen beschäftige zusätzlich viele Leiharbeiter, die zum Branchenmindestlohn arbeiten.