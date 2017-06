Video: SUPER.MARKT | 26.06.2017 | Helge Oelert

Überhöhte Preise bei Drittanbietern - Viagogo und Co. - die Abzocke mit Eintrittskarten

26.06.17 | 18:41 Uhr

Der Vorverkauf für das Konzert der Lieblingsband beginnt, und binnen Minuten sind alle Tickets weg. Erstaunlicherweise werden im Internet aber genau für dieses Konzert immer noch viele Karten verkauft, über Drittplattformen und deutlich teurer. Wer steckt dahinter? Von Helge Oelert

Das Depeche-Mode-Konzert vergangene Woche im Berliner Olympiastadion: Der Andrang ist groß, an der Kasse sind die Karten ausverkauft. Bei der Online-Plattform Viagogo steigen die Preise - teilweise auf das Doppelte. 100-Euro-Karten für Adele kosteten bei Viagogo das Zehnfache. 75-Euro-Karten für Radiohead sollen jetzt unfassbare 1.589 Euro einbringen. Vergleichsweise moderat sind da noch Ticketpreise für die Rolling Stones – statt 206 Euro mal eben 596. Aber die überhöhten Preise sind noch nicht mal das Schlimmste. Oliver Friedrich zum Beispiel wollte seine Schwiegereltern zu einem unvergesslichen Konzert der "Stones" einladen und landete bei Viagogo.

"Es erschien mir wie ein offizielles Portal, und ich hab durchgeschaut, welche Konzerte es gibt. Ich hätte sie auch nach München einladen können. Aber ich wollte meine knapp 70 Jahre alten Schwiegereltern nicht in eine Arena mit 70.000 Zuschauern einladen. Und da stand eben: Hamburg, 4.000 Zuschauer, intimes Konzert, exklusives Erlebnis", sagt Friedrich.

"Intimes Konzert" - vor 70.000 Zuschauern

Die Tickets sind schnell ausverkauft. Bei Viagogo aber gibt es noch welche - für 624 Euro. Doch als die Karten per Post kommen, wird klar: Diesen intimen Gig gibt es gar nicht. Die Stones treten nicht wie versprochen in der kleinen Freilichtbühne auf – sondern nebenan auf der Festwiese, vor 70.000 Zuschauern. Oliver Friedrich will vom Kauf zurücktreten - vergeblich. "Viagogo kann man ja eigentlich nicht erreichen, es ist fast unmöglich. Es gibt in den AGBs keine E-Mail-Adresse, keine Telefonnummer, überhaupt nichts", sagt Friedrich. Zumindest sind die Kontaktmöglichkeiten auf der Website extrem schwer zu finden. Friedrich hat die Sache mittlerweile seinem Anwalt übergeben.



Gefangen in der Warteschleife

Aber nicht nur Konzertkarten werden von Viagogo für ein Vielfaches gehandelt, sondern auch Fußballtickets. Die rbb-Mitarbeiterin Andrea Brandt wollte ihren Söhnen den Besuch eines Champions-League-Spiels in Barcelona schenken. "Es gab keine Tickets mehr direkt über den Verein zu kaufen, deshalb habe ich geguckt: Wo kann ich im Internet noch Karten kaufen? Ich habe verschiedene Seiten gefunden. Die von Viagogo schien mir gut aufgebaut und sehr ansprechend", sagt Brandt. Erst als sie die Karten gekauft hat, bucht sie die Reise nach Barcelona. In ihrer Buchungsbestätigung habe gestanden, dass sie die Tickets spätestens drei Tage vor der Veranstaltung bekommen werde.

Ein Mal Neymar (rechts), Lionel Messi und die anderen Stars des FC Barcelona live erleben - das wäre für Andrea Brandt trotz ihres Ticketkaufs fast noch schief gegangen.

Doch die Karten kommen nicht. Verzweifelt versucht Andrea Brandt, jemanden bei Viagogo persönlich zu erreichen - vergeblich. Schließlich fliegt sie zwei Tage vor dem Spiel mit den Kindern nach Barcelona, ohne Tickets. "Ich habe zirka zehn Mails am Tag geschrieben und ständig versucht anzurufen. Wobei das mit dem Anrufen wirklich extrem schwierig ist, weil man immer an eine Computerstimme gerät, die einem sagt: 'Drücken Sie die 1' und 'Drücken Sie die 3'. Am Ende wird dann gesagt: 'Ja, wir kümmern uns'", sagt Brandt. Der Urlaub ist verdorben, die Angst riesengroß, das viele Geld in den Sand gesetzt zu haben. Erst kurz vor Spielbeginn haben Brandts Beschwerden Erfolg - ein Fahrradkurier bringt die Karten.

Viagogo gibt sich als reiner Vermittler der Tickets - den tatsächlichen Verkäufer hält das Unternehmen geheim.

Wegen intransparenter Kosten abgemahnt

Ähnliche Fälle gibt es immer wieder – im Internet schließen sich Viagogo-Opfer mittlerweile in Foren zusammen, zum Beispiel "ViaNOgo". Und auch die Verbraucherzentrale ist inzwischen aktiv geworden. Ein Kritikpunkt: Wer auf die Seite kommt, wird manipuliert, weil man ihn unter Stress setzt. "Da wird einem schon angezeigt, dass sich 39 andere für diese Tickets interessieren. Und, wie viele Leute vor mir in einer Warteschlange sind. Dann läuft hier so ein Balken, wie lange ich noch warten muss. Gleichzeitig poppen Fenster auf wie: 'Die Karten werden wahrscheinlich schnell weg sein'", sagt Frithjof Jönsson von der Verbraucherzentrale Berlin. So werde der Kunde unter Druck gesetzt, sich sofort zu entscheiden. Zudem ist für den Verbraucher nur schwer ersichtlich, welche zusätzlichen Kosten noch auf den selbst schon überhöhten Ticketpreis aufgeschlagen werden. Wegen dieser Intransparenz wurde Viagogo bereits abgemahnt [verbraucherzentrale.de].



Es kann natürlich auch daran liegen, dass Konzerte vorzeitig auch von den Veranstaltern als ausverkauft gemeldet werden, um eben diesen Zweitmarkt mit den Internetplattformen zu eröffnen." Frithjof Jönsson von der Verbraucherzentrale Berlin

Für den Kunden ist niemand greifbar

Doch das Unternehmen hat seinen Firmensitz in der Schweiz, ist also für EU-Verbraucherschützer nur schwer zu belangen. Zudem stellt Viagogo technisch nur eine Plattform zur Verfügung: offiziell sind es einzelne private Kartenbesitzer, die ihre Tickets verkaufen. Viagogo ist dabei nur Vermittler, kassiert Provision und nennt die Namen der tatsächlichen Verkäufer nicht.



Tatsächlich deuten die Absender daraufhin, dass es sich nicht um Privatkunden handelt, sondern um professionelle Kartenverkäufer. Und es gibt sogar einen noch viel unglaublicheren Verdacht: Dass die Konzertveranstalter selbst hinter den Kulissen mit Viagogo gemeinsame Sache machen, hält die Verbraucherzentrale für möglich. "Es kann natürlich auch daran liegen, dass Konzerte vorzeitig auch von den Veranstaltern als ausverkauft gemeldet werden, um eben diesen Zweitmarkt mit den Internetplattformen zu eröffnen und da eben noch etwas dazu zu verdienen, was sie sonst nicht erreicht hätten", sagt Frithjof Jönsson.

Etliche Fans vor dem Stadion boten Tickets billiger an

Wir konfrontieren den Verband der Veranstaltungswirtschaft mit diesem Vorwurf. Und bekommen ein nur halbherziges Dementi: "Wir erfahren das naturgemäß als Letzte, weil uns das unsere Mitglieder nicht sagen. Ich kenne sehr viele Veranstalter, die das auf gar keinen Fall machen würden, da bin ich ganz sicher. Es gibt natürlich Fälle, in denen der Veranstalter reiner technischer Dienstleister ist - in diesen Fällen ist das vorstellbar", sagt Johannes Ulbricht, Justiziar des Verbandes. Auf unsere Anfragen hat Viagogo nicht reagiert. Beim Berliner Depeche-Mode-Konzert am 19. Juli gab es etliche Menschen, die ihre Tickets los werden wollten - am Ende sogar unter dem Ausgabepreis. Vor dem Stadion boten sie Karten teilweise 70 Euro billiger an. Bei Online-Händlern wie Viagogo zu kaufen, kann also reine Geldverschwendung sein.

