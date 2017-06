Audio: Inforadio | 30.06.2017 | Christoph Reinhardt

Verwaltungsgericht verhandelt - Berlin will Vattenfalls Fernwärmeleitungen

30.06.17 | 06:59 Uhr

Bei der Rekommunalisierung der Energienetze hofft der rot-rot-grüne Senat auf das Berliner Verwaltungsgericht. Er will klären lassen, ob Vattenfall sein fast 2.000 Kilometer langes Fernwärmenetz an das Land abgeben muss. Die Entscheidung wird am Freitag erwartet.



Berlin will das Fernwärmenetz von Vattenfall übernehmen - aber der schwedische Energieversorger lehnt das ab. Also will der Senat feststellen lassen, ob das Land einen Anspruch auf Übernahme gegen einen angemessenen Kaufpreis hat, und darüber wird am Freitag das Verwaltungsgericht in Berlin-Moabit verhandeln.



Einigung vor Vattenfall-Übernahme und vor Änderung rechtlicher Grundlagen

Im Jahr 1994 hatten sich der Senat und der damals landeseigene Stromversorger Bewag geeinigt: Sollte die Konzession für Strom und Wärme mal enden, würde das Land die Anlagen übernehmen. Als die Konzession 2014 nach 20 Jahren auslief, hatte das Land die Bewag allerdings an Vattenfall verkauft. Und das Bundesrecht hatte sich auch geändert: Darin waren jetzt zwar die Konzessionen für das Stromnetz minutiös geregelt, die für Fernwärme aber nicht. Vattenfall geht deshalb davon aus, die fast 2.000 Kilometer Wärmeleitungen unbefristet weiternutzen zu können. Der rot-rot-grüne Senat will dagegen alle Energienetze rekommunalisieren und verspricht sich von der Übernahme des Fernwärmenetzes eine bessere Klimapolitik - und gute Einnahmen.



Finanzsenator reichte Feststellungsklage ein

Im Dezember 2014 hatte die Senatsverwaltung für Finanzen eine Feststellungsklage gegen Vattenfall eingereicht, um einen "fairen, am Ertragswert orientierten Kaufpreis zu vereinbaren", so Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) gegenüber der Enquete-Kommission "Neue Energie für Berlin" am 27. Mai 2015 im Abgeordnetenhaus. Mit der Klage solle die Möglichkeit der Übernahme des Fernwärmenetzes durch das Land Berlin geklärt werden. Das Berliner Fernwärmesystem von Vattenfall gilt als größtes in Westeuropa. Laut Vattenfall bezieht jede dritte Wohnung Fernwärme für Heizung und Wasser aus den elf großen Berliner Heizkraftwerken und den vielen kleineren Blockheizkraftwerken von Vattenfall. Vattenfalls Fernwärme wird in Form von heißem Wasser über fast 2.000 Kilometer lange Rohrleitungen, fast 19.000 Übergabestationen und 18 Netzpumpstationen transportiert und versorgt rund 1,2 Millionen Wohnungen. Mit Informationen von Christoph Reinhardt

