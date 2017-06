Audio: Inforadio | 30.06.2017 | Nina Amin

Wie Berliner Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integriert werden können - Der schwierige Weg in den Job

30.06.17 | 12:03 Uhr

Der Arbeitsmarkt boomt, die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Doch für Geflüchtete ist es in Berlin weiterhin schwer, Arbeit zu finden. Für viele ist eine Berufsausbildung die einzige Möglichkeit, um im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Von Nina Amin



Hamed Hosseini hat es fast geschafft. Seine Arbeitsagentur-Beraterin Konstantina Kireva hat den jungen Afghanen ins Amt nach Charlottenburg geladen. Noch aber fehlen einige Dokumente für seinen Ausbildungsstart im September. Dazu gehört der Sozialversicherungsausweis. Der aufwendige Papierkram in Deutschland schreckt den 33-Jährigen aber nicht ab. Er lebt seit 17 Monaten in einem Berliner Flüchtlingsheim, kennt inzwischen den Behördendschungel. Auch den Sozialversicherungsausweis wird er noch beantragen. Das wichtigste Papier aber hält er schon stolz in den Händen: seinen Ausbildungsvertrag als Veranstaltungstechniker.

Hamed Hosseini ist stolz auf seinen Ausbildungsvertrag, Konstantina Kireva vom Team Asyl auch.

Team Asyl der Arbeitsagentur hilft bei der Jobsuche

Gegen sechs Mitbewerber hat Hosseini sich am Stage Theater des Westens durchgesetzt. Seine langjährige Erfahrung als Kameramann hat dem aus Kabul stammenden Geflüchteten dabei geholfen. Dabei wusste seine Beraterin Kireva zunächst nicht, wohin sie den Afghanen vermitteln sollte. Denn für Kameraleute gebe es in Deutschland keine guten Jobaussichten, so die Beraterin. Also hat Kireva in vielen Gesprächen mit Hosseini herausgearbeitet, wo er seine Fähigkeiten einbringen könnte und etwas Passendes für ihn gesucht. Ihr Hauptjob im Team Asyl der Arbeitsagentur ist es, unkonventionelle Wege suchen, um Geflüchtete in Arbeit zu bringen. Seit anderthalb Jahren ist das 45-köpfige Team an zwei Arbeitsagenturen in der Stadt tätig. Eine der Herausforderungen bei der Vermittlung: Zeugnisse und Qualifikationsnachweise fehlen oft bei Geflüchteten. Laut Kireva gibt es mittlerweile etliche Maßnahmen, um fehlende Qualifikationen feststellen und zu bescheinigen.

Größte Hürde ist die Sprache

Trotzdem haben sich 700 suchende Geflüchtete im vergangenen Ausbildungsjahr bei der Arbeitsagentur gemeldet. Gerade mal rund 170 konnten in Ausbildungsstellen vermitteln werden. Die größte Hürde ist die Sprache. In der Berufsschule sitzen sie mit deutschen Azubis auf der Schulbank. Hosseini hat die dafür nötigen Deutschkurse schon absolviert. Die Arbeitsagentur fördert den hochmotivierten Mann nun vor Ausbildungsstart im September zusätzlich mit einem berufsbezogenen Sprachkurs. Eine Ausbildung ist für den Afghanen noch aus einem anderen Grund wie ein Sechser im Lotto: Sie erhöht seine Chance, in Berlin bleiben zu können. Über Hosseinis Asylantrag ist noch nicht entschieden. Der Großteil der Anträge aus Afghanistan wird allerdings abgelehnt. Mit einem Ausbildungsvertrag in der Tasche gibt die Ausländerbehörde in der Regel eine Arbeitserlaubnis. Dann bekommt Hosseini eine Duldung für fünf Jahre.

Ehrenamtliche vom Verein Türöffner begleiten Geflüchtete zu Bewerbungsgesprächen

In Neukölln hat Yasir Gburi ebenfalls einen Arbeitsagentur-Termin. Der Iraker ist vom Team Asyl zum Erstgespräch eingeladen. Seit fast zwei Jahren ist der 23-Jährige in Berlin, hatte bisher aber wenig Glück. Viermal habe er wegen Stress mit anderen Mitbewohnern das Wohnheim wechseln müssen. Den Deutschkurs hat er abgebrochen. Trotzdem spricht er schon gut, versteht viel. Er habe Deutsch von den Security-Mitarbeitern in den Heimen gelernt, sagt der Iraker mit Vollbart und Basecap lächelnd. Wie die Arbeitssuche in Deutschland läuft, lernt er gerade erst kennen. Denn in seiner Heimat gehe man einfach zum Chef und frage nach Arbeit, berichtet Gburi. In seiner jetzigen Flüchtlingsunterkunft in Köpenick wird Gburi aktiv bei der Jobsuche unterstützt. Das erste Mal kümmere sich jemand um ihn, meint der aus dem Bagdad geflüchtete junge Mann. Ehrenamtliche Mitarbeiter des Vereins Türöffner kommen regelmäßig ins Heim. Sie beraten Gburi bei der Jobsuche, begleiten ihn zu Ämtern und potentiellen Arbeitsgebern. Der Verein versteht sich als Schnittstelle. Cornelia Heerth hat Gburi im Heim abgeholt und zum Arbeitsagentur-Termin begleitet. Früher hat sie in der Behörde gearbeitet, jetzt unterstützt sie ehrenamtlich Geflüchtete und hat das Gefühl, richtig zu helfen, so Herth: "Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Begleitung unheimlich wichtig ist, um Vertrauen herzustellen zwischen den geflüchteten Menschen und den Arbeitgeber, um sie integrieren zu können."



Cornelia Heerth vom Verein Türöffner begleitet den Yasir Gburi zur Arbeitsagentur.

Senatorin will Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagentur und Arbeitgebern verbessern

Bei der Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt sind engagierte Bürger nicht wegzudenken. Doch auch das Land Berlin habe etliche Maßnahmen auf den Weg gebracht, sagt Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach. Schon in den Unterkünften werden im Auftrag des Senats Kompetenzen der Geflüchteten erfasst, Deutschkurse und Jobberatung angeboten. Geflüchtete und potentielle Arbeitgeber kämen aber noch nicht richtig zusammen. Offensichtlich wissen alle nichts voneinander, sagt Breitenbach. Nach der Sommerpause will die Arbeitssenatorin deshalb selbst mit Vertretern einzelner Branchen Gespräche führen. Denn einen Geflüchteten auszubilden oder einzustellen, setze eine hohe Bereitschaft seitens der Unternehmen voraus. Auch, weil die Bleibeperspektive nicht bei allen klar ist. Es brauche Betriebe, in denen Geflüchtete sich ausprobieren können und Anpassungsqualifikationen erhalten, meint die Arbeitssenatorin.

Ausbildung als Chance, Abschiebung zu verhindern

Für den Iraker Yasir Gburi suchen die Ehrenamtlichen vom Verein Türöffner gemeinsam mit dem Neuköllner Team Asyl zum 1. September noch einen Ausbildungsplatz. Klimanlagentechniker möchte der 23-Jährige werden. Denn im Irak habe er schon zwei Jahre lang in dem Job gearbeitet. Eigentlich wollte Gburi am liebsten in einem großen Möbelhaus als Dekorateur arbeiten, aber sein Bewerbungsgespräch dort war erfolglos. Demnächst hat er einen Termin bei der für Klimatechnik zuständigen Innung. Begleitet wird er wieder von seinen ehrenamtlichen Unterstützern. Die Innung sei offen für Geflüchtete, heißt es vom Verein Türöffner. Nicht zuletzt, weil die Branche dringend Nachwuchskräfte braucht. Für Gburi könnte das die letzte Chance auf einen Ausbildungsplatz sein, ein Vertrag die einzige Möglichkeit, vorerst in Berlin zu bleiben. Der junge Iraker hat seinen Asylbescheid schon: Er wurde abgelehnt.